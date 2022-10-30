نظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة كوباني اليوم الأحد، مسيرة راجلة بمشاركة العشرات من أهالي مقاطعة كوباني في حي بوتان غربي بمدينة كوباني.

ورفع المشاركون صور القائد عبدالله أوجلان ويافطات كتب عليها "حان وقت حرية القائد آبو"، "هلموا إلى معركة الحرية".

وانطلقت المسيرة من ساحة المرأة الحرة ليتجمع المشاركون في ساحة الساعة، ثم ألقى الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات محمد محمود كلمة، قال فيها: "لن يهدأ لنا بال حتى نحقق حرية القائد، فدولة الاحتلال التركي التي تهاجم الكرد في كل المناطق بطائراتها ومدافعها، وتستخدم الأسلحة المحرمة دولياً ضدهم، لن تنجح في تحقيق أهدافها والنيل من إرادة الشعب الكردي، لذلك تسعى اليوم إلى تشديد العزلة على القائد أوجلان وفصل القائد عن الشعب، ونحن هنا لنؤكد أن فكر القائد يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم؛ لم ولن تنجحوا في هذا المخطط القذر".

وفي ختام المسيرة ردد المشاركون شعارات "يحيا القائد آبو، "لا حياة من دون القائد"، "المرأة الحياة الحرية".

وتشدد دولة الاحتلال التركي العزلة المفروضة على القائد أوجلان في سجن إيمرالي، فيما تشهد كردستان وعشرات الدول حول العالم فعاليات دورية للمطالبة بإنهاء العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد وجميع معتقلي الرأي في سجون دولة الاحتلال التركي.

(ز س/د)

ANHA