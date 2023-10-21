شارك في الاحتفالية الأهالي وأعضاء مجلس الشبيبة في دير الزور.

بدأ الحفل بكلمة عضو حركة الشبيبة الثورية السورية بريف دير الزور الشرقي، غنام الأحمد، رحب فيها بالحضور ثم هنّأ المتخرجين في الدورة، وقال: إن "هذه الدورة تمثل تأهيلاً شاملاً للمشاركين في مجال الإسعافات الأولية".

استمرت الدورة 30 يوماً شملت دروساً نظرية وعملية حول علاج الحروق والجروح وإعطاء السيرومات والحقن العضلية والوريدية وغيرها من المهارات المتعلقة بالرعاية الصحية.

وتعد هذه الدورة العاشرة من نوعها التي يتم تنظيمها في إطار الحملة، ومن المتوقع أن تشمل مناطق أخرى في ريف دير الزور الشرقي في الأيام المقبلة.

(ع خ/ف)

ANHA