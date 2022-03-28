بالتنسيق مع لجان الثقافة والفن والمراكز الثقافية في مدن ونواحي مقاطعة الحسكة، نظّمت حركة الهلال الذهبي، اليوم، في مدينة الحسكة وناحيتي الدرباسية وتل تمر احتفاليات للأطفال، تحت شعار "ببسالة أبطالنا سيعيش أطفالنا بحرية"، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم.

وانطلقت الاحتفاليات في "صالة السلام بمدينة الحسكة، ومركز الثقافة والفن بناحية الدرباسية، وصالة مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تل تمر"، بعد أن زينت الصالات برسومات كرتونية، وأعمال يدوية للأطفال أنجزوها ضمن نشاطات مدارسهم، وصور لبعض فرق الأطفال للرقص والغناء، وغيرها.

حضر الاحتفاليات المئات من الأطفال وذويهم، مرتدين الزي الفلكوري، إلى جانب العشرات من الفرق الفنية التي شاركت في تقديم العروض "الغنائية والمسرحية، والدبكة".

شملت الاحتفاليات، توزيع الحلوى على المحتفلين، وتقديم الفرق الغنائية المشاركة، باقة من الأغاني الثورية والفلكلورية، فيما ألقى بعض الأطفال قصائد شعرية وطنية، وعروض مسرحية، ودبكة، إلى جانب مسابقات قدمت من قبل بعض المنظمين للاحتفالات المرتدين أزياء الشخصيتين الكرتونيتن "توم وجيري".

حلب

وفي السياق ذاته نظمت الحركة احتفالية لأطفال حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، تحت شعار "ببسالة أبطالنا سيعيش أطفالنا بحرية"، حضرها حشد من الأطفال وذوهم وممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وأُقيمت الاحتفالية في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، والتي زُينت برسوم الأطفال وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها عضوة حركة الهلال الذهبي، بهارين سينو، كلمة قالت فيها: "قُدِمت الكثير من التضحيات، لتأمين حياة مفعمة بالأمان للأطفال".

فيما بعد قدمت فرقة "كوليلكن عفرين" التابعة لحركة الهلال الذهبي وفرقة مكونة من أطفال الشهداء باسم "كوليلكن جانكورين آزادي" وفرقة تابعة للجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي مجموعة من الأغاني، وقدمت فرقة الشهيدة سوسن عرضاً للرقص الفلكلوري، كما قدمت فرقة تابعة لمكتب المرأة بحزب سوريا المستقبل في حلب، عرضاً اعتمد أداء حركات رياضية ركز على أهمية الرياضة في حياة الطفل.

وتم عرض مسرحية من قِبل فرقة تابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن في حلب بعنوان "فتح الباب"، كما تخلل الاحتفالية تقديم عرض لألعاب الخفة "الساحر" من قِبل عضو اتحاد الفنانين وعُرِضت لوحة باسم "الثعلب".

لتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

(كروب/أم)

ANHA