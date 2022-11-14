ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم اليوم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، وتحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل "المرأة الحياة الحرية"، فعالية فنية تتضمن معرضاً للفن التشكيلي في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، بحضور نساء وممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية في مقاطعة قامشلو.

وزينت الحديقة، بصور الشهيدات هفرين خلف وزينب ساروخان وجينا أمينى. وشارك في المعرض الذي استمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً، ثلاث فنانات تشكيليات وهن تولين عجمو وسولين أوسي وجيندا قجو، بعرض 50 لوحة تجسد قوة وإرادة المرأة، والعنف الممنهج بكافة الأشكال ضد المرأة.

واختتمت الفعالية بتكريم الفنانات المشاركات من قبل مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل.

(خ ع/ف)

ANHA