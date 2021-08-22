وشارك في المسيرة عدد كبير من ممثلي المجالس المدنية والمحلية والعسكرية في ديرالزور، ورفع المشاركين لافتات تستنكر هجمات الاحتلال التركي، وتدعوا للاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

وانطلقت المسيرة من دوار الكسرة حتى انتهت بالمجلس المدني في منطقة الكسرة، وعند وصول المتظاهرين إلى المجلس توقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس حزب سوريا المستقبل ألقاها خليل عطاالله رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في بلدة البصيرة بريف دير الزور، وقال: "نطالب المجتمع الدولي وكل المنضمات الإنسانية بالاعتراف بالإدارة الذاتية لأنها تمثل الخلاص لشعوب المنطقة من الظلم والحروب".

وأضاف عطالله: "إننا ندعم قوات سوريا الديمقراطية التي ضحت بدمائها من اجلنا ومن اجل تحرير مناطقنا ونكرر ونقول بأن الإدارة الذاتية تمثلنا ولن نتخلى عن قواتنا وإدارتنا التي حققت لنا الكثير من الانتصارات والمكتسبات".

كما تحدث رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بدير الزور محمد الرجب وقال: "منذ بداية تأسيس الإدارة الذاتية وتأسيس حزب سوريا المستقبل وانطلاقا من مبادئ الحزب والايمان بالحل السلمي والايمان بالنضال السياسي قمنا بمجموعة فعاليات واخرها اليوم وهي فعالية حزبية انضم إليها معظم فئات الشعب ومعظم فئات الإدارة وبمطلب شعبي وليس مطلب إداري او مطلب سياسي إنما هو مطلب شعبي وانطلاقا من جماهيرية الإدارة ومن جماهيرية الحزب ونتوجه الى كافة الجهات المعنية والمجتمع الدولي بالنزول عند رغبة الشعب والاعتراف بالإدارة الذاتية لما لها من انعكاسات ايجابية على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولا يخفى على الجميع أن الإدارة الذاتية بقواتها قوات سوريا الديمقراطية التي تحملت عبئ محاربة أكبر تنظيم ارهابي نيابة عن الإنسانية وقدمت في سبيل هذا قوافل شهداء ولا زالت تقدم على هذا الاساس".

وأردف الرجب: "كما إننا نستنكر وندين الهجمات والجرائم التركية المتكررة على شمالنا الحبيب واخرها على تل تمر وضواحيها ونؤكد للاحتلال التركي بأن هذه السياسة لن تزيدنا الا صلابة وتمسكاً بمشروعنا الوطني "مشروع الأمة الديمقراطية" وسوف نصعد نضالنا السياسي داخليا وخارجيا إلى أن نصل الى سوريا تعددية لامركزية ديمقراطية".

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تطالب الاعتراف بالإدارة الذاتية.

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ANHA