بحضور المئات من الأطفال وذويهم، انطلقت فعاليات المهرجان الخامس للأطفال بإقليم الفرات، تحت شعار "الأطفال هم أجنحة الحرية"، والذي نظمته حركة الهلال الذهبي برعاية هيئة الثقافة في إقليم الفرات.

بدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة الإدارة في هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، كلستان عفرين، كلمة أكدت فيها، "هذا المهرجان رسالة للمحتل التركي ومن يسانده في ارتكاب المجازر بحق أبنائنا، واستهدافه للأطفال والطلبة بطيرانه المسيّر بهدف إبادتهم".

وأضافت: "مَن تستهدفهم دولة الاحتلال التركي اليوم هم أبناء المنطقة ولم يأتوا من كوكب آخر"، مؤكدة أن "للمهرجان دوراً كبيراً في رفع معنويات أطفالنا الذين فقدوا آباءهم وعوائلهم نتيجة أطماع دولة الاحتلال التركي في مناطقنا".

واستهل المهرجان بتقديم عروض غنائية ومسرحية من قبل الفرق الموسيقية والمسرحية المشاركة في المهرجان، وذلك وسط تفاعل الحضور معهم.

وشارك في المهرجان فرقة الثقافة والفن في مدينة الطبقة، وفرقة الحصاد المسرحية والغنائية التابعتين لمسرح الثقافة والفن في الرقة، بالإضافة إلى فرقة الثقافة والفن في منبج، وفرقتي المسرح والغناء التابعتين لمركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

وستختتم فعاليات المهرجان اليوم الساعة 4 عصراً، في حين كان المهرجان في دورته السابقة 3 أيام.

وحول المهرجان وفعالياته، قال أحد منظمي المهرجان ومدرب فرقة المسرح بمركز باقي خدو للثقافة والفن، علي عيسى إن "الهدف من مهرجاننا هو إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب أطفالنا الذين أرهقت الحرب أرواحهم، وإبعادهم عن مناخ الحرب وتعريفهم بتاريخهم وثقافتهم".

(ن ك/ف)

ANHA