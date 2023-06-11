وحضر الملتقى عدد من الشعراء من كافة مناطق شمال وشرق سوريا وضيوف وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمجالس المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية.

وبدأ الملتقى بالترحيب بالضيوف من قبل عضو المركز الثقافي عامر العناد، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء .

تلاها كلمة باسم لجنة الثقافة والفن في الطبقة ألقتها الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن نور الهدى القطران التي هنأت بانعقاد هذا الملتقى والذي ضم جميع المكونات في شمال وشرق سوريا متمنية لهم التقدم والنجاح في إحياء الشعر العربي.

وأضافت نور الهدى القطران: " انعقاد هذا الملتقى سيتم إهداؤه للشاعر الذي شارك في تحضيرات الملتقيات السابقة المرحوم عبود الجرين والذي ترك بصمة جميلة في مسيرة الشعراء والذي تم تخليد ذكراه الجميلة من خلال هذا الملتقى".

وتابعت نور القطران: "بدورنا كلجنة الثقافة والفن في الطبقة سنستمر بتشجيع الشعراء والأدباء والنقاد بتنظيم الملتقيات الشعرية في جميع مناطق شمال وشرق سوريا".

وفي ختام كلمتها تمنت نور القطران "الموفقية للمشاركين وحسن الاستماع للحاضرين والحب والسلام لجميع الأهالي في الطبقة وشمال وشرق سوريا عامة".

وبعدها تم تقديم درع شكر لعائلة الشاعر المرحوم عبود الجرين تقديراً لما قدمه في مسيرته الشعرية.

ثم ألقى كل من الشعراء "سعيد السراج من الرقة، مروان شيخي من إقليم الجزيرة، أنس الشحادة من الطبقة، أحمد اليوسف من منبج، شحادة أحمد من عفرين، جمعة الحسين من الرقة، مريم الرمو من الرقة، عمر المطران من الرقة، جمعة الحيدر من الرقة، ومصطفى الحاج من الطبقة" عدداً من قصائدهم الشعرية.

ويهدف الملتقى إلى تقوية النسيج المجتمعي بين جميع الثقافات والمكونات مع بعضها وللارتقاء بالأدب والثقافة.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار يومي 11 و 12 حزيران الجاري.

(س ك/ك)

ANHA