شارك في الملتقى ممثلات عن لجنة المرأة وممثلات مكتب تجمع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية وممثلات المجالس المدنية والعسكرية بدير الزور وعقد في قاعة مجلس دير الزور المدني في منطقة السبعة كيلو.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بعدها تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني ،فاطمة المروان، عن الظلم الذي تعرضت له المرأة والتسلط على حقوقها ، وقالت: منذ 5000 عام والنظام المتسلط على رقاب المجتمعات والمرأة جعل منها مرأة مهمشة وكانوا يعاملونها كعبدة في المنزل وليس لها أي تواجد في المجتمع ولكن في وقتنا الحالي وبفكر القائد عبدالله أوجلان أصبح لها دور بارز في كافة المجالات.

وأشارت " منظور قضية تحرر المرأة ينبع من فكر القائد عبدالله أوجلان كونه رسم طريق حرية المرأة وهو الذي وضع حجر الأساس وهو الذي أخذ بيد المرأة وهو الذي ساعد ونهض بالمرأة .

وأوضحت "بأن القائد عبدالله أوجلان يقول بأن من أهم الأسباب التي أدت إلى تطور التقييمات والتحليلات عن موضوع المرأة هو رغبتنا بإلقاء خطوات إيجابية على صعيد حرية المرأة وتحقيق المساواة لها بعد أن تعرضت لسيطرة وتحكم الطبقات الحاكمة والمتسلطة بما في ذلك الرجل وسلطته على مر التاريخ الطويل للبشرية فحاولنا أن نعطي المكانة التي تليق بالمرأة وأن نبدي كامل الاحترام والتقدير من خلال النضال المشترك من أجل تحقيق التحول الحزبي كجنس بشري فموضوع الوعي الاشتراكي ومضمار الحركة والمساواة والحرية كلها موجودة لأجل المرأة ".

وبعدها تم فتح باب المداخلات أمام المشاركات حول التغاضي الدولي عن الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي.

واختتم الملتقى ببيان ختامي تحدث عن المؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان من قبل القوى المهيمنة في العالم، ومساعيها لإحداث حرب عالمية ثالثة تصب في مصلحتهم.

في حين أشار إلى نضال القائد في سجن إمرالي وهزيمته للمؤامرة وأن فكره هو حل جذري للكثير من القضايا العالقة في الشرق الأوسط ودوره الكبير في تحقيق الحرية للمرأة وتحصيل حقوقها.

في حين ضم البيان جملة من التوصيات أهمها :

1- الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية وإخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب.

2- المطالبة والعمل والدفاع عن حرية القائد عبد الله أوجلان.

3- مطالبة الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بلعب دورها في حل قضية القائد أوجلان بما يساهم في حل قضايا الشرق الأوسط.

4- تشكيل لجنة دفاع نسائية حقوقية لإعداد مذكرة اتهام ضد الدولة التركية ورفعها للمحاكم المختصة العالمية.

5- العمل على علاقات دولية ودبلوماسية للتواصل مع كل الأطراف لحشد الرأي العالمي والدولي لمناصرة ودعم قضية القائد عبد اللّه أوجلان ٠‏ للمسيرات والتظاهرات والاعتصامات.

6- رفع وتيرة النضال الجماهيري من خلال التنظيم المستمر للمسيرات وكل الفعاليات الاجتماعية التي تأتي في إطار التنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد اللّه أوجلان.

7- العمل على عقد ملتقيات وندوات وورشات عمل فكرية اجتماعية سياسية ثقافية لشرح فكر وفلسفة القائد أوجلان مع كافة الناشطين ‏ في جميع أنحاء العالم

8- توثيق الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق المرأة وخاصة السياسية والعسكرية على يد الحكومة السورية والتركية والإيرانية والعراقية وتقديم هذه الوثائق لمحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

9- استمرار إطلاق حملات التواقيع والهاشتاغات الإلكترونية للمطالبة بحرية المفكر عبد الله أوجلان.

10- العمل على قانون المرأة وإنصافها وذلك من خلال اللجان والهيئات الحقوقية التي تعمل في أنظمتها على فكر القائد عبد الله أوجلان

11- ترجمة أفكار القائد وتوجيهاته إلى واقع عملي في ما يتعلق بحرية المرأة بحصولها على كامل حقوقها لخلق مجتمع حر يعيش ضمن الحياة الندّية يكون فيها الرجل حراً يؤمن بأن حريته مرهونة بحرية المرأة.

12- دعم الانتفاضة النسائية في كل أنحاء العالم.

13- العمل على بناء مجتمع أخلاق سياسي أيكولوجي.

(ع ع/سـ)

ANHA