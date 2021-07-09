ويحضر الملتقى، الذي يعقد في صالة طيفور الواقعة بمركز مدينة الحسكة، مهجرون من مدينة سري كانيه المحتلة بكافة مكوناتها ووجهاء وشيوخ العشائر، ممثلو الأحزاب السياسية وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، ممثلو الإدارة الذاتية أسر الشهداء أعضاء من منظمات من المجتمع المدني وممثلون عن التحالف الدولي.

وبدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت، ألقى بعدها عضو اللجنة التحضيرية جوان عيسو كلمة افتتاحية، وقُدم عرض سنفزيوني عن تاريخ منطقة سري كانيه، وكلمة متلفزة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تحدث فيها عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بعد احتلال مدينة سري كانيه.

ويشار إلى أن الملتقى سيتضمن ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول، يتناول البعد والوجود التاريخي لمنطقة سري كانيه، والثاني، يسلط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة في منطقة سري كانيه، والمحور الأخير سيؤكد على العودة بشعار " باقون وعائدون".

ويهدف الملتقى إلى الخروج بتوصيات وتشكيل هيكلية تكون ممثلة لتقديم مطالب أبناء منطقة سري كانيه، الداعين إلى إنهاء الاحتلال والعود إلى منازلهم وأرضهم.

(سـ)

ANHA