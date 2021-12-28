تحت قبة البرلمان التركي.. فلك ناس أوجا تتساءل عن أنشطة العمالة في باشور

وقدمت برلمانية حزب الشعوب الديمقراطي عن إيله، ونائبة الرئاسة المشتركة للحزب، فلك ناس أوجا، يوم أمس، أسئلة إلى البرلمان التركي للرد عليها، حول أنشطة العمالة للاستخبارات التركية في باشور.

ولفتت فلك ناس أوجا الانتباه في أسئلتها إلى "الادعاءات بأن الاستخبارات التركية، تجنّد أهالي المنطقة كعملاء لها عن طريق الابتزاز والتهديدات، وشنت الهجمات عبر الطائرات المسيّرة بناءً على المعلومات التي قدمها العملاء"، كما طرحت عدة أسئلة أخرى حول الموضوع والتي ينبغي على البرلمان التركي الإجابة عليها.

وذكّرت فلك ناس أوجا، بالهجوم التركي الأخير على شنكال (والذي استهدف مروان بدل)، ومضت متسائلة: "شعب شنكال في موضع الاستهداف، ما علاقة هذا الأمر بهذه الأنشطة؟".

واستهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في الـ 7 من كانون الأول الجاري، الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل وطفليه في خانصور، وأسفر الهجوم عن استشهاد مروان بدل، كما قصفت مسيّرات تركية مجلس الشعب في خانصور في الـ11 من الشهر نفسه.

(س ر)

ANHA