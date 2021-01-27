تحت خيمة العزاء...الهدف من الجرائم زعزعة الأمن والاستقرار

تحت شعار "استهدافكم لنا هو لكسر إرادتنا وطمس حريتنا، المقاومة والنضال نهجنا" نظم مجلس مقاطعة الحسكة خيمة عزاء تنديدًا باغتيال الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الشدادي، سعدة فيصل الهرماس ونائبة الرئاسة هند الخضير على يد مرتزقة داعش.

وزُينت الخيمة التي نصبت في ساحة الشهيدة "أثرو" في حي الناصرة بصور الشهداء والمناضلين، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ومؤتمر ستار.

وشارك في الخيمة العشرات من أهالي مقاطعة الحسكة ونواحيها، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل.

بدأت خيمة العزاء بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله، وقالت فيها "الشهيدتان سعدة الهرماس وهند الخضير تم اغتيالهما بطريقة بعيدة عن الإنسانية، وطالتهما يد الغدر والإرهاب بجريمة يندى لها جبين الإنسانية".

وأضافت سمر العبدالله "الهدف من تلك الجريمة زعزعة الأمن والاستقرار والتعايش المشترك بين جميع مكونات المنطقة، ولكن شعبنا أوعى من تلك المخططات التي تحاك ضده".

وطالبت سمر العبد الله كافة مكونات المنطقة بالوقوف صفًّا واحدًا في وجه المؤامرات، ودعم قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن الأرض والعرض.

ومن جانبها، تحدثت باسم حزب سوريا المستقبل نوروز عبدو، وقالت "لعبت المرأة دورًا أساسيًّا في بناء المجتمعات، ولكن اليوم أيدي الظلام تستهدف المرأة بهدف كسر إرادتها، نحن في حزب سوريا المستقبل نؤكد المواصلة على درب الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حرية وكرامة شعوب المنطقة".

فيما قال المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة، عبد السلام حسو "يهدف المرتزقة من هذه الأساليب القذرة إلى كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا، فالثورة التي لا تحوي المرأة تكون ثورة ناقصة لا تستطيع التقدم".

وبيّن عبد السلام حسو في نهاية حديثه أنه "من الآن وصاعدًا سنجد الكثير مثل تلك الجرائم والأساليب كحرب خاصة على شعوب المنطقة، ولكن شعبنا يعي تمامًا ذلك".

هذا وتستمر الخيمة بإلقاء الكلمات، ومن المقرر أن تنتهي في ساعات المساء.

(ه إ/هـ ن)

ANHA