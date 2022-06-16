ما تزال ردود فعل أهالي شمال وشرق سوريا الرافضة لتهديدات الاحتلال التركي تتصدر الواجهة الإعلامية والاجتماعية عبر فعاليات ومظاهرات وخيم اعتصام ترفض الاحتلال التركي للأراضي السورية. ونصب شيوخ ووجهاء عشائر الرقة يوم الثلاثاء الفائت خيمة اعتصام تأكيداً على دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية ومساندتهم لها ضد العدوان التركي.

شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة ومن خيمة " فزعة عشائر" أوضحوا خلال لقاءات مع وكالتنا، مدى خطورة الأطماع الاستعمارية التركية وحذروا من مخططاتها في شمال وشرق سوريا.

وجيه عشيرة الحوس الشيخ دحام الشبلي قال: "ندين ونستنكر بشدة الهجمات والغزو التركي لشمال وشرق سوريا ونحن أبناء عشائر وأبناء الشمال السوري كلنا إلى جانب قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، لطرد المستعمر التركي من أراضينا ولن نسمح لأحد باحتلال أرضنا".

وأضاف دحام الشبلي: "نحن العشائر متضامنون مع قواتنا ولن نسمح للاحتلال العثماني باحتلال أرضنا كما احتلها سابقاً 400عام".

وقال الشبلي: "بأهدافنا التي حققناها من خلال الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا سميت هذه الخيمة "فزعة عشائر" بناء على طلب العشائر. كما نرى وجود العشائر في الخيمة من دون أي دعوة. جميعها جاءت تلبي النداء وتؤكد على التكاتف ضد الغزو التركي".

وأكد الشبلي في ختام حديثه: "إن العشائر لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية التي حررتنا من جميع أصناف الإرهاب والعدوان، ونطالب الشعب التركي بالوقوف في وجه الطغاة الذين يستلمون دفة الحكم، وكذلك نهيب بالأمم المتحدة والدول الضامنة أمريكا وروسيا الوقوف وقفة تضامنية ومنع الغزو التركي للأراضي السورية".

بدوره، قال أحد وجهاء عشيرة العفادلة، الشيخ مشلب الدرويش: "نحن من خيمة الاعتصام نؤكد وقوفنا مع إدارتنا الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية، وأيضاً مع إخواننا في عفرين وفي تل أبيض ورأس العين بالوقوف صفاً واحداً ولن نتخلى عنهم وهذا تعبير عن مقاومتنا ورفضنا الدائم والأبدي لأي مشروع تركي في هذه المنطقة".

ولفت مشلب الدرويش "إلى أن أهمية هذه الخيمة تأتي لتعزيز الثقة وتقديم الروح المعنوية والتأكيد على أخوة الشعوب واستمرار لحمتنا الوطنية، ونحن شعوب شمال وشرق سوريا شعب واحد، خلف قيادة واحدة ونرفض الاحتلال التركي بكل أشكاله".

وأوضح مشلب الدرويش في ختام حديثه "أن الاحتلال التركي خطر، لأنه يهدد الوجود ويعمل على التغيير الديموغرافي، ويغير المعالم الأثرية والثقافية واستباحة الشعوب وقتل النساء والأطفال. وبالتالي فإننا نوجه هذه الرسالة، بأننا متضامنون مع جميع إخواننا في شمال وشرق سوريا وجميع أبناء الشعب السوري في محنتهم وسنقف صفاً واحداً ولن نفرط ولو بشبر واحد من الأراضي السورية".

(خ)

ANHA