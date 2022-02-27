تحت جنح الظلام.. مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون الأسلاك الكهربائية في ريف كري سبي المحتلة

بحسب المصدر فإن الأهالي القاطنين بين بلدة العلي باجلية (١٣ كيلو متر جنوب مقاطعة كري سبي المحتلة) ومركز المقاطعة المحتلة استيقظوا ليلاً على صوت آلية ثقيلة )باكر) تقوم بالحفر يرافقها عناصر من مرتزقة "لواء القادسية" التابعة للاحتلال التركي، والذي يتخذ من البلدة مركزاً لمقراته.

وأضاف المصدر بأن الأهالي لم يستطيعوا الوصول إلى مكان الحفر ليلاً، خشية بطش المرتزقة ليتبين لاحقاً في الصباح أن المرتزقة كانوا يسرقون الأسلاك الكهربائية من الخط الواصل بين بلدة العلي باجلية ومركز مقاطعة كري سبي المحتلة.

هذا ووثقت وكالتنا منتصف الشهر الماضي من خلال مصادر محلية لها في ريف المقاطعة المحتلة قيام عناصر من مرتزقة "أحرار الشرقية" بسرقة الأسلاك ومحولات الطاقة الكهربائية في قرى بلدة سلوك المحتلة، باستخدام آليات ثقيلة لهذا الغرض.

(ج)

ANAH