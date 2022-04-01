تحت أنظار PDKجنود الاحتلال التركي يطالبون سكان برادوست بمعلومات عن تحركات الكريلا

وحسب وكالة روج نيوز، فقد دخل يوم أمس الخميس، جنود الاحتلال التركي قرى خليفان وليلكان وهلكيلا وكونالا التابعة لبلدة سيدكان في سوران بهولير ضمن منطقة برادوست الخاضعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، واجتمعوا بأهالي تلك القرى.

وأضافت الوكالة إن نحو 100 جندي دخلوا إلى تلك القرى، والتقوا عدداً من الأهالي ومخاتير تلك القرى وطلبوا منهم معلومات عن تحركات مقاتلي الكريلا، إلا أنهم رفضوا.

وأكدت الوكالة أن جنود الاحتلال التركي منعوا الأهالي من التقاط الصور، لكنهم صوروا بأنفسهم الأهالي ومخاتير القرى.

الجدير بالذكر أن وجود جنود الاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان) يعتبر تهديداً للشعب الكردي، وانتهاكاً للسيادة العراقية، ويعرقل حركة الأهالي باتجاه حقولهم وبساتينهم بسبب وجود القواعد التركية التي تمنعهم من الاقتراب.

(ف)