قطع المئات من المحتجين اليوم الثلاثاء، الطرق العامة في شارع سوريا الذي يتوسط المنطقة ويربطها بالقبة من جهة وبمحافظة عكار في مدينة طرابلس، حيث عمدوا إلى تحطيم واجهة مصرف الاعتماد الكائن في بوليفار الميناء، وسط احتجاجات تندد بارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار.

ووقعت مواجهات بين الجيش والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي، مما دفع عناصر الجيش الى إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أفادت في بيان مساء الاثنين، أن عددا من المندسين قاموا بأعمال شغب وتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة.

ودعت قيادة الجيش المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات، محذرة من أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار، وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي.

وفي السياق ذاته، قالت شبكة العربية نت إن اللبناني فواز السمّان (26 عاما) قُتل متأثراً بجروح نتيجة إصابته برصاصة حية إثر مواجهات حصلت أمس ليلاً بين المحتجين والجيش في طرابلس، والتي أدت أيضاً إلى جرح نحو 39 بين مدنيين وعسكريين.

(ش ع)