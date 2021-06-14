وجاءت الندوة ضمن النشاطات التي يعقدها مجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، وحضر الندوة التي عقدت في ناحية صرين اليوم شخصيات مختصة بالأمور الاقتصادية، ووجهاء العشائر، وبعض الشخصيات العسكرية في المجلس العسكري بإقليم الفرات، ورؤساء المؤسسات المدنية في ناحية صرين.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها قرأ رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات إسماعيل الخالد الأهداف التي عقدت من أجلها الندوة.

وكان من أهم الأهداف الإنصات لمطالب الشعب وتلبيتها، وتقديم الدعم الاقتصادي للمنطقة، والسعي للتنويع الاقتصادي في إقليم الفرات.

وتهدف الندوة أيضاَ إلى التعرف على المقترحات، والتصورات القابلة للتطبيق عن التنويع الناجح للمشاريع الاقتصادية التي يمكن تنفيذها، ورسم خارطة طريق محتملة لإقليم الفرات لمتابعة تحقيق اقتصاد غني، ومستدام ومتنوع يحقق فيه الاكتفاء الذاتي.

وبعدها تخللت الندوة محاضرة للرئيس المشترك لشركة تطور المجتمع الزراعي في إقليم الفرات عبد الباسط محمد بعنوان "التنمية الاقتصادية في إقليم الفرات والواقع والتحديات والحلول والمقترحات"، وشرح فيها للحضور أهمية الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، بدلاً من الاستيراد من الخارج، وكيفية الاستفادة من القوة العاملة في مناطق الإقليم.

نتائج الندوة

وبدورهم شارك الحضور في الندوة عبر إبداء آرائهم حول آلية الاستفادة من اقتصاد المنطقة في إقليم الفرات وتطويره، وفي نهاية الندوة توصل الجميع إلى نتائج أكدوا على ضرورة الوقوف عندها، والعمل عليها حتى يتطور اقتصاد المنطقة.

ومن جانبه ألقى العضو في مجلس حزب سوريا المستقبل علي يوسف الجادر أهم نتائج الندوة، وقال: "يتوجب إنشاء جيل يعتمد على الإنتاج الإيجابي بدلاً من الاعتماد على الوظائف ويكون عبئاً على الإدارة والمجتمع، وكذلك الدعوة إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الإدارة الذاتية، والمنظمات المختلفة، والمجتمع المحلي، والجهات الخاصة من أجل رسم خطوة تنموية اقتصادية شاملة للمنطقة".

وأردف بالقول: "ويجب تقديم الاقتراحات والتوصيات، والاستشارات للجهات المعنية في الإدارة الذاتية، لتحسين مستوى الخدمات والظروف الحياتية في إقليم الفرات".

ونوه إلى ضرورة البحث عن السبل الممكنة للاستثمار، والإمكانيات المادية المتاحة في إقليم الفرات، وكيفية استغلالها في سبيل خدمة الأهالي والاستفادة منها، وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة، ودعمها وتأمين المواد الأولية لها، وتشجيع الصناعات الزراعية، والاعتماد على القطاعات الخاصة، والمشتركة في الإنتاج.

وفي تصريح خاص لوكالتنا قال منظم الندوة ورئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات إسماعيل الخالد بأن "الهدف من عقد هذه الندوة هو التعرف على جغرافية المنطقة بشكل جيد وتقديم الخدمات لها، ووضع الدراسات الاقتصادية لها وللمساهمة في فتح المشاريع الصغيرة".

وأضاف إسماعيل الخالد "قمنا بدعوة المختصين في المجال الاقتصادي لهذه الندوة، ليستمعوا للحضور ويعرفوا ما تحتاجه المنطقة، وبعدها يقررون آلية وكيفية اعتماد المنطقة على نفسها في إدارة اقتصادها دون الحاجة إلى الخبرات الخارجية".

(ن كل)

ANHA