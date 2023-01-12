وتجمع العشرات من ممثلي الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمثقفين وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في قاعة مركز الثقافة والفن بالمدينة لحضور الأمسية الثقافية التي نظمها اتحاد المثقفين.

بدأت الأمسية بترحيب الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في الطبقة، شذى الحسين بالضيوف والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الشعراء المشاركون قصائد تنالوا فيها مواضيع مختلفة ، كما قرأ عضو اتحاد مثقفي الطبقة، علي المحمد قصة.

وشارك 4 شعراء وقاص في الأمسية التي نظمت بهدف إرسال رسالة ثقافية أدبية بعد أن أوقف مرتزقة داعش عَجلة الثقافة وحولوا المراكز الثقافية في المنطقة إلى سجون وأماكن تعذيب.

(س ك/ف)

ANHA