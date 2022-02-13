وأفادت وسائل إعلام ليبية بتواصل دخول التشكيلات المسلحة من مدينة مصراته وغيرها من المدن الليبية خلال الساعات الماضية، إلى العاصمة طرابلس دعماً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتشهد طرابلس منذ أيام انتشاراً أمنياً مكثفاً وتمركزات في مختلف شوارع المدينة بالإضافة إلى مرور أرتال عسكرية مدججة بالأسلحة في شوارعها.

وقامت القوات المشتركة من مصراتة والخمس وزليتن، والتي تضم نحو 300 عربة مسلحة، باستعراض في ساحة الشهداء بطرابلس فور وصولها إلى المدينة مساء السبت، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وبدأت هذه التطورات العسكرية والأمنية منذ الخميس عندما اختار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

يذكر أن الدبيبة كان قد عُين رئيساً للحكومة المؤقتة العام الماضي، بعد سنوات من الحرب وإثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلف قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

لكن استمرار الخلافات، ولا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقرراً في 24 كانون الأول/ ديسمبر الفائت 2021.

لذا اعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الوحدة انتهى، وبالتالي بات من اللازم تعيين حكومة جديدة. وقد عمد عملاً بهذا المبدأ إلى انتخاب باشاغا رئيسا للوزراء قبل أيام، على أن يمنح الثقة في جلسة مقبلة.

(د ع)