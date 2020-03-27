تحرير ثلاث رهائن فرنسيين وعراقي في العراق

وورد في بيان موجز للرئاسة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة، إذ يعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها".

وأشار البيان إلى أن الأربعة كانوا مخطوفين، دون التطرق إلى الجهة المسؤولة، وقالت: "يرحب رئيس الجمهورية بإطلاق سراح رعايانا الثلاثة أنطوان بروشون، وجوليان ديتمار، وألكسندر جودارزي، والعراقي طارق معتوقة“.

ويعمل الرجال الأربعة في منظمة (إس أو إس كريتيان دوريان) غير الحكومية التي تقول على موقعها الإلكتروني إنها تسعى لمساعدة المسيحيين في المنطقة.

(م ش)