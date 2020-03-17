تحرير الشام تعزز نقاطها على M4 ومرتزقة يهددون الدوريات الروسية- التركية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هيئة تحرير الشام عمدت إلى رفع سواتر ترابية على طريق اللاذقية – حلب الدولي ضمن المنطقة الواصلة بين بلدة النيرب ومدينة أريحا.

وبحسب المرصد فإن تلك السواتر كانت موجودة بالأساس وبكثرة على أتستراد الـ “M4”، إلا أن مرتزقة تحرير الشام حصنتها بشكل أكبر خلال الساعات الفائتة.

وفي السياق ذاته، توعدت مجموعة مقاتلين يتبعون لإحدى فصائل المرتزقة ـ عبر شريط مصور من على أتستراد اللاذقية ـ حلب ـ الأتراك والروس في حال مرورهم من المنطقة.

يذكر أن القوات الروسية ونظيرتها التركية فشلت خلال أسبوع بتسيير أولى الدوريات المشتركة بين الطرفين على أتستراد اللاذقية – حلب الدولي بسبب خلاف بين الطرفين، وتوعّد مجموعاتٍ مرتزقة باستهداف الدورية.

(آ س)