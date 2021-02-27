تحريك دعوى ضدّ شخص اعتدى جنسيّاً على طفلة في مدينة تربه سبي

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، أنّ الاعتداء وقع في منزل الشخص الذي تتخذه زوجته حضانة للأطفال في مدينة تربه سبي شمال شرقي سوريا.

وبحسب التحقيقات الأولية فإنّ "الشخص استغلّ غياب الزوجة، ومارس هذا الفعل البشع بحقّ الطفلة".

وأفاد المكتب الإعلامي أنّ القضية لا تزال "قيد التحقيق لاتخاذ القرار المناسب لجهة التكييف القانوني وفق الأصول والقانون، وسيبنى على الأمر مقتضاه القانوني بإحالة الفاعل إلى القضاء المختص وفق الجرم الذي سيسند إليه".

هذا وحثّ مجلس العدالة الاجتماعية "على وجوب التصدي لمثل هذه الجرائم المنافية للأخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تربينا عليها لجهة حماية الطفولة ورعايتها".

كما حث المجلس الأسر على عدم الإغفال عن أطفالهم ووضعهم لدى أناس أكفاء.

(ك)