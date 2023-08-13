تحركات مشابهة لتلك المناهضة لسياسة حكومة دمشق عام 2011

شهدت مواقع التواصل الافتراضي، ظهور عدة جهات معارضة لسياسة حكومة دمشق، قالت إنها من داخل "المدن السورية" الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، تطالبها بالإصلاح والالتفات إلى حال المواطن السوري الذي وصل إلى الدرك الأسفل من الحياة.

حيث أعلنت مجموعة من الشباب أشارت أنها من الساحل السوري، يوم أمس عن إطلاق "حركة الشغل المدني" في ظل ما وصفوه، بـ "احتلال السلطة والدولة في سوريا ووجود المعارضة المصنوعة والتابعة لدول وقوى" وفق بيان لها على مواقع التواصل الافتراضي.

كما طرحت رؤية للحل في سوريا وفق وجهة نظرها محمّلة بشار الأسد مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كما طالبت الحركة في رؤيتها للحل بهيكلة "الدولة السورية الجديدة على أسس وطنية بجميع مؤسساتها الأمنية والدينية والاقتصادية"، و"تحييد أجهزة الدولة عن الاستخدام الفئوي، سواء الطائفي أو القومي أو الأيديولوجي".

وظهرت منذ عدة أيام تحركات مشابهة، أشارت أنها حراك من "دمشق وحلب والسويداء وعدة مدن سورية أخرى" قبل أيام "حركة 10 آب"، وأنها "ثورة" على الفساد، وتطالب وفق ما تنشره على مواقعها للتواصل الافتراضي، حكومة دمشق بإصلاحات، وأن جميع نشاطاتها ستكون سلمية.

(م ش)