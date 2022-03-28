تحركات لمسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في متينا

تحشد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) قواتها إلى منطقة متينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع. وتم الكشف عن وجود تحضيرات للسيطرة على بعض المناطق الواقعة بين قلعة قومريا وقاشورا.

كما أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني حاولت سابقاً السيطرة على بعض النقاط في المنطقة، والتي أبدت فيها قوات الكريلا مقاومة جبارة ضد الدولة التركية.

كما أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني حاولت تضييق مناطق سيطرة الكريلا بهدف دعم الجيش التركي. وآخرها أحداث خليفان وزينا وارت التي سببت استشهاد عناصر من الكريلا.

ورغم كل تحركات قوات (PDK) لم تدخل قوات الدفاع الشعبي(HPG) في اشتباكات مباشرة معها، وذلك بسبب موقفها المؤيد للوحدة الوطنية.

وبحسب المعلومات الواردة، عقد اجتماع قبل نوروز، في ناحية كاني ماسي وأقر في الاجتماع نقل قوات مسلحة إلى المنطقة.

المصدر: ANF