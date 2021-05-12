تحركات دولية ضد الإخوان...استراتيجية أم تكتيك؟

تلقت جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية، ضربات موجعة لأذرعها في دول أوروبية وعربية تعد مناطق نفوذ أساسية، ما يفتح الباب أمام حصار شامل للجماعة.

وفي شباط/ فبراير 2019، أصدرت وزارة الداخلية النمساوية قانونًا تنفيذيًّا يحظر 13 علمًا ورمزًا مختلفًا لتنظيمات إرهابية، حيث ظهر شعار جماعة الإخوان باللون الأخضر "سيفان يتوسطهما كلمة وأعدوا"، كأول رمز في قائمة الحظر.

وفي الولايات المتحدة الأميركية عملت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 على إدراج جماعة الإخوان المسلمين في القائمة الأمريكية الخاصة بالجماعات الإرهابية الأجنبية، إلا أن ذلك لم يحصل وأرجع مراقبون إلى معارضة الديمقراطيين.

وفي أكتوبر 2020، اتهمت الحكومة الفرنسية، قوى الإسلام السياسي بمحاولة تدمير قيم الجمهورية الفرنسية، وأعلنت أنها ستعزز مواجهة التيارات المتطرفة وستغلق مدارس وجمعيات تدعم التطرف.

وقررت الحكومة الفرنسية في هذا السياق حظر جمعية مقربة من تنظيم الإخوان، وترحيل متطرفين.

وفي 16 تموز / يوليو عام 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الاخوان المسلمين وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية".

وفي العام ذاته، أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف.

وأعلن فيما بعد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء “من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا، وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف”.

وفي فتوى اعتبرها باحثون أكبر ضربة توجه لجماعة الإخوان، أفتى الأزهر الشريف للمرة الأولى في تاريخه، بتحريم الانضمام لجماعة الإخوان والجماعات المتطرفة.

وفي 6 أيار / مايو من العام 2021، وفي خطوة قد تمهّد لإعلان حظر جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، أعلنت برلين حظر جماعة "أنصار الدولية" المتطرفة بسبب "تمويلها للإرهاب".

ونفذ مئات من عناصر الشرطة مداهمات في 10 ولايات ألمانية لإغلاق مكاتب المنظمة التي تتخذ من مدينة دوسلدورف مقرًّا لها، وكانت الشرطة داهمت المقرات نفسها في أبريل (نيسان) 2019، وجمعت أدلة مهدت للحظر الذي أصدره وزير الداخلية.

وذكر قرار الحظر أن الجمعية "تمول منظمات إرهابية" مثل حركة "حماس"، و"جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" في سوريا و"حركة الشباب" في الصومال.

وتعتبر المخابرات الألمانية أن الجماعة المحظورة تشكل خطرًا، ليس فقط لتمويلها الإرهاب، بل أيضًا لأنها تعتبر "حلقة وصل" بين خزان التطرف وجماعة الإخوان في ألمانيا، بحسب صحيفة "تاغس شبيغل".

وفي بريطانيا التي تعتبر مركز الإخوان المسلمين في العالم حيث استقبلت قادة الإخوان من مصر منذ الخمسينات من القرن الماضي بعد تضييق جمال عبد الناصر، ثم توالت جحافل الإخوان قادمة من تونس وليبيا وغيرهما من البلدان العربية وهناك تمدّدت الجماعة ورسخت حضورها، تصاعد الضغط البرلماني على الحكومة لحظر الإخوان.

وعمقت المباحثات المصرية – التركية من أوجاع جماعة الإخوان، والتي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طاولة المقايضة، حيث أغلقت العديد من الوسائل الإعلامية التابعة للجماعة، بالإضافة إلى تحضيرات ترحيل عدد من قادة الجماعة.

'دوافع هذه التحركات الدولية'

الباحث المصري والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والتنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، قال حول ذلك: "تنظيم الإخوان المسلمين هو جزء من تنظيمات دينية متطرفة مارست العنف بنفسها أو وفرت غطاء لجماعات أخرى أكثر عنف وقسوة".

وأوضح "مارست العنف في دول كثيرة ووفرت البيئة التي مارست فيها هذه التنظيمات العنف فضلًا عن التحريض على ممارسة العنف والكراهية التي نقرأها في تصريحات وأفكار الإخوان المسلمين، وكل ما ذكرته هذا يضعه في دائرة العنف الحقيقي والذي دفع دول كثيرة إلى أن تضع رؤية واستراتيجية عامة لمواجهة هذا التنظيم المتطرف على اعتبار أنه الأقدم في النشأة والأكثر عددًا وظهورًا أيضًا، وبالتالي هذه الظروف جعلت كل التنظيمات تخرج من رحمه أو أن ترضع منه".

وأضاف "ثمة صلة رحم بين التنظيمات المتطرفة والإخوان، فضلًا عن استخدام الإخوان للعنف، كل هذه الأسباب أدت أن تضع الدول التي لديها رؤية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود والقارات والإخوان ضمن هذه التنظيمات رؤية لمواجهة هذه التنظيمات".

'موقف ليس عامًّا'

'وحول قيمة هذه التحركات والنتائج المتوقعة قال أديب "أدركت الدول أن أي مواجهة للإرهاب دون الإخوان لا طائل منها وليس لها أي قيمة ولن تكون مؤثرة، لذلك هناك موقف دولي تجاه الإخوان ولكن هذا الموقف ليس موقف عامًّا".

وأوضح في هذا السياق "ما زالت هناك دول كبرى تدافع عن الإخوان وتوفر لهم حماية وترضى بوجودهم على أراضيها بل ويتماهى مشروعها مع مشروعهم، ولا شك أن من هذه الدول تركيا التي كانت ولا تزال تستضيف الإخوان على أراضيها بل وتدعمهم لوجستيًّا وماليًّا وسياسيًّا وما زالت تنفق على العديد من المنابر الإعلامية التي يتحدث منها الإخوان المسلمون إلى المشاهد في كل مكان، وبالتالي ينقل خطابه المتطرف من خلاله. هذه الدول تدعم الإخوان مثل تركيا تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية دون أن يكون هناك موقف عام".

أديب تحدث في هذا السياق قائلًا: "للأسف الشديد حتى هذه اللحظة ما زلنا نفتقد وجود رؤية واستراتيجية عامة دولية لمواجهة تنظيمات العنف والتطرف هذه الاستراتيجية تعطي خصوصية لكل عاصمة عربية أو دولة تستطيع من خلالها مواجهة هذه التنظيمات".

'مواجهات فردية وتكتيك هدفه المصالح السياسية'

وأوضح "هذه الاستراتيجية ما زالت غائبة وما زالت هناك مواجهات فردية وهذه المواجهات قد تكون تكتيكًا مؤقتًا له علاقة بالمصالح، وللأسف الشديد نجد دولا ربما في الظاهر أنها تواجه جماعات العنف والتطرف بينما هي تقدم مصالحها السياسية على كل مصلحة عامة لها علاقة بمواجهة خطاب العنف والتطرف أو الكراهية عمومًا والذي تعبّر عنه الكثير من جماعات العنف والتطرف".

وأضاف "نرى أن أغلب المواجهات أما فردية أو تكتيكية والمواجهات الفردية لا تأتي بثمار حقيقية على أرض الواقع، لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في مواجهة الإرهاب وأن يكون أكثر واقعية في مواجهة هذه التنظيمات بأن يضع رؤية واستراتيجية عامة للمواجهة تراعي خصوصية الدول التي تقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية وأن يراعى في هذه الاستراتيجية مواجهة كل جماعات العنف والتطرف بلا استثناء، خاصة وأن مواجهة تنظيم دون آخر يضعنا في خانة كمن يحرث في البحر ولن تكون هناك فائدة من هذه الاستراتيجية".

'تحركات أضعفت الإخوان ولكن'

وحول تأثير هذه التحركات على جماعة الإخوان قال أديب: "أي مواجهة للإخوان سواء كانت فكرية أو عسكرية أو أمنية تأثر على هيكله التنظيمي وعلى انتشار فكرته وهناك دول تضع على كاهلها فكرة المواجهة بشكل حقيقي وواقعي، وإذا أردنا أن نتحدث عن الدول العربية فيقع في مقدمة هذه الدول مصر والإمارات والسعودية ودول أخرى".

وأوضح "هذه الدول تضع على كاهلها فكرة مواجهة الإرهاب وتنظيم الإخوان المسلمين وهنا هذه المواجهة تعدّت حدود هذه الدول، ولذلك نجد آثارًا حقيقية للواء المواجهة الذي ترفعه هذه الدول ونجد ثمرة حقيقية من وراء هذه المواجهة فعلى سبيل المثال نجحت مصر في تفكيك بنية التنظيم، خاصة وأن التنظيم نشأ في مصر في مارس من العام 1928 ويحوي بين طياته مكتب الإرشاد، أعلى مكتب تنفيذي يرأسه مرشد الإخوان، الرجل الأول في التنظيم، فضلًا عن وجود الهياكل التنظيمية للتنظيم وإدارته لفروعه في أقطار ودول أخرى، وبالتالي هذه المواجهة أثرت بصورة إيجابية وجعلت قدرات الإخوان متواضعة وغير مؤثرة".

وأكد "لو أن المواجهة أخذت أبعادًا أخرى لانتهى الإخوان وأصبحوا سطرًا في التاريخ يروى ويقرأ دون أي تأثير حقيقي على أرض الواقع، ولكن لا بد من مواجهة فكرية ثم عسكرية وأمنية حتى تنتهي أفكار الإخوان بشكل كامل".

'تأثير على استقرار العالم والإنسانية'

وحول إيجابية هذه التحركات قال أديب: "أي مواجهة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية يؤثر بشكل إيجابي على استقرار الدول والشعوب، ومواجهة الإرهاب ليست رفاهية، سواء الإرهاب الذي تمارسه جماعة العنف والتطرف أو الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول، وبالتالي كان مهمًّا أن يكون هناك دور لهذه المواجهة، لأنها سوف تؤثر على استقرار المنطقة، بل لا أكون مبالغًا إذا قلت إن ذلك سيؤثر على استقرار العالم والإنسانية".

وأضاف "لا يمكن أن يعيش الانسان وسط إرهاب معنوي وفكري أو إرهاب جنائي لذلك فإن مواجهة الإرهاب سوف تخدم الاستقرار عمومًا الذي لا بد أن تتمتع به الإنسانية".

ماذا تريد تركيا من مصر والخليج؟

وتطرق الباحث المصري خلال حديثه إلى المباحثات المصرية – التركية، حيث يتساءل كثيرون حول ماذا تريد تركيا من مصر التي تطلب من أنقرة إنهاء دعم الإخوان، وقال: "مصر لا تريد فقط الإخوان بأنفسهم، هي تريد قادة العنف والتطرف أو من تورطت أيديهم في الدماء بمن فيهم الإخوان. مصر لها مطالب أخرى وهي إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وهذا مطلب أساسي ورئيس".

وأوضح "هذان المطلبان في غاية الأهمية تريدهم مصر من تركيا، أما تركيا فلجأت إلى مصر وهي تريد تقريب وجهات النظر وتطبيع علاقاتها معها، تركيا تشعر بعزلة سياسية ودبلوماسية وهي تريد إعادة تقسيم الثروات شرق بحر المتوسط والاستفادة من الغاز في هذه المنطقة خاصة أن مصر وضعتها في عزلة سياسية باتفاق تاريخي تم مع اليونان وقبرص".

وأضاف "تركيا تريد إنهاء خلافاتها ليس مع مصر فقط وإنما مع المنطقة الخليجية، لأنها كلفتها كثيرًا سياسيًّا. هي لا تريد دولة بحجم مصر أن تقف مع اليونان وقبرص؛ لأن لديها خصومة كبيرة مع هاتين الدولتين ولا تريد أن تفقد استثماراتها الاقتصادية في مصر، لا يمكن أن يكون هناك حالة من الانفتاح بين تركيا والعالم العربي والإسلامي بينما هناك خصومة مع دولة كبيرة مثل مصر".

(م)

ANHA