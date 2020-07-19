تحركات برية وبحرية.. هل اقتربت معركة سرت؟

وذكرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشار كثيفًا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، فيما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن حكومة فايز السراج حشدت مقاتلين من الميليشيات والمرتزقة باتجاه مدينة سرت.

ونشر حساب شعبة الإعلام الحربي الليبي على "تويتر" صورًا لانتشار دوريات استطلاعية مكثفة للقوات البحرية في سواحل مدن سرت ورأس لانوف والبريقة.

ويأتي ذلك بعد أن أفاد شهود عيان وقادة في الميليشيات التابعة لـحكومة السراج، بأن رتلًا من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط، باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت، التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسة في ليبيا.

وفي السياق، ذكرت مصادر ليبية أن "هناك إعادة تمركز رصدت من قبل الجيش الليبي للقوات التابعة لحكومة السراج في المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربي سرت".

وأضافت أن "التحرك العسكري للوفاق هو إعادة تموضع غربًا وليس شرقًا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

(ي ح)