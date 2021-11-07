تحركات عسكرية لمرتزقة تركيا في ريف عين عيسى وتل تمر وكوباني

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر محلية أنه منذ ساعات المساء هناك حركة للمرتزقة والآليات العسكرية في كل من مقابل قرية جارقلي التابعة لريف كوباني الغربي، وريف عين عيسى وتل تمر وخط ناحية زركان التابعة لسري كانيه.

وتشن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها الهجمات باستمرار على جبهات عين عيسى وتل تمر وزركان. وتتم رؤية تنقلات المرتزقة والآليات العسكرية في هذه المناطق على وسائل الإعلام.

وبعد تهديدات أردوغان وممثلي دولة الاحتلال التركي ازدادت حركة طائرات الاستطلاع في المناطق المذكورة. وتم تفسير هذا الأمر بأنه استعداد لهجوم احتلالي.

(م م)

ANHA