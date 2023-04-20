تحركات عسكرية لجيش الاحتلال التركي في عفرين وريف حلب

كثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من تحركاتهم العسكرية على طول خطوط التماس في المناطق التي تحتلها في مقاطعة عفرين شمال غرب سوريا، مع ناحيتي شرا وشيروا جنوب المقاطعة، وصولاً إلى ريف حلب الغربي في دارة عزة وقبتان الجبل والأتارب، وفق ما أفاد به مراسلونا.

أفادت مصادر بعقد مرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، في هذا السياق، اجتماعاً لمتزعمي المجموعات المرتزقة في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا.

ووفقاً للمصادر، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقة زودوا نقاط تمركزهم في خطوط التماس بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بالإضافة إلى زيادة عدد الجنود فيها إلى الضعف.

كما وبينت مصادر من داخل مدينة عفرين المحتلة، أن المدينة وريفها تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً لاستخبارات الاحتلال التركي.

وشهدت مناطق شرا وشيراوا، بريف عفرين الجنوبي هجوماً عنيفاً على مدار الأيام الماضية، بالأسلحة الثقيلة شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ألحق أضراراً مادية بممتلكات المواطنين، إلى جانب استهداف نقاط قوات حكومة دمشق، ومطار منغ العسكري الواقع على الطريق الدولي 214 بريف حلب الشمالي.

وتشهد شمال غرب سوريا، قصفاً واشتباكات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في قرى كفر عمة والأبزمو وكفر تعال وقبتان الجبل، بين قوات حكومة دمشق، ومرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) التابعين للاحتلال التركي بشكل شبه يومي ومستمر.

(أم)

ANHA