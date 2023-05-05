تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، المساعي الأردنية بخصوص الأزمة السورية والعلاقات الأميركية السعودية وتبعات محاولة اغتيال بوتين.

وزير الخارجية الأردني يبحث الضغط من أجل السلام السوري مع نظرائه الأوروبيين

وبخصوص المساعي العربية للحل السياسي في سوريا قالت صحيفة عرب نيوز السعودية إن وزير الخارجية الأردني بحث مع نظرائه الأوروبيين التقدم والخطوات المستقبلية لمبادرة عربية؛ للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي في سوريا.

وشدد أيمن الصفدي على أهمية التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع عربي مشترك عُقد مؤخراً في عمّان، وأضاف أن الخطة ستساعد في معالجة المشاكل الإنسانية والسياسية والأمنية لسوريا.

وأجرى الصفدي محادثات هاتفية يوم الخميس مع وزاراء خارجية ألمانية وفنلندا ومالطا واليونان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنهم تحدثوا عن حل الأزمة وما هو مطلوب لمعالجة القضايا الرئيسة من خلال منهجية "خطوة بخطوة" بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وذكرت أن وزراء الخارجية الأوروبيين شددوا على أهمية الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية تدريجياً.

زيارة مرتقبة لسوليفان إلى السعودية

ولإجراء محادثات مع القادة السعوديين ولتعزيز العلاقات المتوترة مع الرياض؛ قالت صحيفقة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان سيتوجه غداً السبت إلى المملكة العربية السعودية.

وقال سوليفان، متحدثاً في مؤتمر لمركز أبحاث، إن الولايات المتحدة "ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي" ولا تزال تسعى إلى نتيجة دبلوماسية للتحدي الذي تمثله طهران.

وقال سوليفان، متحدثاً في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع القادة السعوديين. وقال مصدر إن من المتوقع أن يجتمع سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأدت تخفيضات إنتاج النفط التي أجرتها منظمة أوبك + بقيادة السعودية والخلافات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 إلى الإضرار بالعلاقات.

وتوسطت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عدد من صفقات التطبيع بين حلفاء الخليج وإسرائيل. وقال سوليفان إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

روسيا تتهم الولايات المتحدة بمساعدة كييف في التخطيط لهجوم على الكرملين

أما صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية فتحدثت عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي والاتهامات الروسية لواشنطن بالوقوف وراء هذه المحاولة، حيث قالت الصحيفة إن واشنطن نفت أي تورط لها في ذلك وبدأت تحقيقها الخاص في ما حدث.

وفي حديثه في موسكو، وعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الخميس "بردّ متوازن" ورفض تلميحات من أوكرانيا بأن خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراء حادث الأربعاء.

ووصف سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الاقتراحات القائلة بأن أي شخص يقف وراء الهجوم باستثناء أوكرانيا والولايات المتحدة بأنها "تثير السخرية والسخافة".

قال المسؤولون الأميركيون إنهم ما زالوا يحاولون تحديد ما حدث بدقة ومن قد يكون مسؤولاً عن الهجوم الذي شهد سقوط طائرتين بدون طيار على قبة مبنى داخل الكرملين.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض يوم أمس "ما زلنا نحاول جمع معلومات عما حدث وليس لدينا أدلة قاطعة".

ورفض التكهن بما إذا كان بوتين سيستخدم الحادث كذريعة لتصعيد الهجمات الروسية على أوكرانيا. قال كيربي: "ليس الأمر كما لو أن بوتين يحتاج إلى ابتكار أسباب جديدة لقتل الأوكرانيين. إنه يفعل ذلك مراراً".

مع استمرار التحقيق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي إن المعلومات الاستخباراتية تشير بشكل متزايد إلى احتمال أن تكون مجموعة أوكرانية وراء الهجوم. وقال المسؤول إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجماعة مرتبطة بالحكومة في كييف، لكنه قال إن الولايات المتحدة تفهم أن القيادة العليا الأوكرانية لم تكن على علم بالخطة.

(م ش)