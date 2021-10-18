طهران: مفاوضات الملف النووي ستستأنف دون شروط

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "المشاورات مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، الإسباني إنريكي مورا، كانت بنّاءة، واتفقنا على استئنافها في بروكسل"، مشيرًا إلى أنه "يجب مناقشة العراقيل التي منعت مفاوضات فيينا من الوصول الى نتيجة في الجولات السابقة".

وأضاف خطيب زاده: "مشاوراتنا مع حلفائنا، ومن ضمنهم موسكو، مستمرة حول العودة الى المفاوضات النووية"، مؤكدًا أن "طهران لا تريد أن تضيع الوقت في المفاوضات، ولذلك تهدف من خلال محادثات بروكسل إلى توضيح بعض النقاط".

وأكمل زاده: "المفاوضات سوف يتم استئنافها، وهذا قرار أعلنه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وطهران لا تضع شروطًا مسبقة للعودة إلى المفاوضات، لا سيما لواشنطن التي خرجت من الاتفاق وفرضت عقوبات ظالمة ضدنا واستمرت في ممارسة الضغوط القصوى، استمرت بنهج الرئيس السابق، دونالد ترامب.. نحن ننظر لأفعال أمريكا وليس إلى أقوالها، ونهدف إلى أخذ ضمانات بعدم خروج واشنطن من الاتفاق مرة أخرى".

(ل د)