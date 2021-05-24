طهران: القرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية يعلن اليوم

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد يبحث بشأن تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيعلن اليوم، بحسب وكالة أرنا الإيرانية.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، أكد خطيب زاده أن هذا الاتفاق لا يتيح للوكالة الدولية القيام بعمليات تفتيش أوسع من البروتكول الإضافي، موضحًا أنه كان مقررًا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يتم الاطلاع على الأفلام في إطار البروتوكول الإضافي دون وصول مفتشي الوكالة للمنشآت النووية، وبعد الآن لن يسمح للمفتشين أيضًا بالوصول إلى المنشآت، وسيتم البت بهذا الأمر اليوم الإثنين.

وكان رئيس البرلمان الإيراني أعلن الأحد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية، وذلك عقب انتهاء اتفاق للمراقبة النووية مدته ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة يوم السبت. لكن التلفزيون الإيراني نقل عن مسؤول لم يذكر اسمه القول إن الاتفاق بين الوكالة وطهران قد يمدد شهرًا "بشروط". في هذا الإطار، حذر دبلوماسيون غربيون من أن عدم تمديد الاتفاق قد يؤثر بشدة على جهود إنقاذه.

(م ش)