طهران: المفاوضات النووية تسير على الطريق الصحيح

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "نحن نسير على الطريق الصحيح، وقد تم إحراز تقدم ، لكن الأمر ليس كما لو أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية. حاولنا تقديم نصوصنا، ومن ناحية أخرى أردنا إدخال أمثلة ونصوص مشتركة بسرعة. كلما حدث ذلك مبكرًا، كان بإمكاننا التفكير في النتيجة بشكل أفضل. من السابق لأوانه التفكير في الأمر. نحن الآن في مرحلة يلزم فيها إجراء مناقشات بشأن القضايا الصعبة. لسنا في عجلة من أمرنا والمهم التحرك في إطار أوامر المرشد الأعلى للثورة ومصالح الشعب".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "مستعدون للعودة إلى تنفيذ التزامنا ببنود الاتفاق النووي بعد رفع العقوبات الأميركية والتحقق من مصداقية ذلك"، مؤكدًا على عدم إجراء الجانب الإيراني أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأميركيين في فيينا، لافتًا إلى أن "حضور الوفد الأميركي في فيينا أمر إيجابي ويمثل إدراك واشنطن لأسس العودة إلى الاتفاق النووي".

وشدد المتحدث على أنه لن يكون هناك أي اتفاق جديد يضاف إلى الاتفاق النووي، ويمكن لأميركا الحضور في إطار الاتفاق النووي بعد رفع العقوبات.

ومن جهتها أعربت الحكومة الألمانية عن تفاؤلها إزاء المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران والقوى الكبرى في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وصرحت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، حسب وكالة "رويترز"، بأن برلين ترى "تقدمًا وإرادة للمضي قدمًا" في المفاوضات النووية مع إيران.

(د ع)