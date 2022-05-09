وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، أن "المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل"، مؤكداً أنهم "ملتزمون بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام وجدير بالثقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وذكر أن موقف إيران النووي واضح والمفاوضات مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "سياسة الضغوط الأميركية القصوى هي السبب الرئيس للوضع الحالي في مفاوضات فيينا"، معتبراً أنه "إذا اتخذت واشنطن قرارها وردت على النقاط المتبقية وأوفت بتعهداتها دون زيادة أو نقصان يمكن التوصل لاتفاق" على حد قوله.

وقال خطيب زاده أن المفاوضات بين إيران ومجموعة 4 + 1 كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل، مضيفاً أنه من المقرر أن يلتقي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، انريكي مورا، خلال زيارته طهران مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "علي باقري كني".

يذكر أن منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" يعتزم زيارة طهران الأسبوع الجاري لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول مفاوضات فيينا.

(د ع)