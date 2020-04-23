طهران تتوعد بردّ ساحق عقب تهديدات ترامب

على خلفية تحرش زوارق إيرانية بسفن أمريكية في مياه الخليج, قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريده على تويتر, إنه وجّه البحرية الأمريكية إلى التعامل وتدمير كل القوارب الإيرانية إذا ما تحرشت بالسفن الأمريكية .

وردّاً على تهديدات ترامب, أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران سترد بقوة على أي تهديدات في مياه الخليج، بالقول: "سنرد بحزم وبسرعة وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا في مياه الخليج".

مضيفاً "إننا جادون ولن نتسامح في الدفاع عن أمننا القومي وحدودنا المائية وأمن الملاحة البحرية وقواتنا في الخليج".

وتابع سلامي: "الولايات المتحدة اختبرت سلوكنا في الماضي وعليها أن تتعظ"، وقال: "نحن وجهنا الأوامر إلى قواتنا في مياه الخليج باستهداف أي سفينة أو قطعة حربية تابعة لقوات الجيش الأميركي الإرهابي، تقوم بتهديد أمن سفننا غير الحربية أو الحربية"، مضيفاً إن "ما جرى في مياه الخليج خلال الأسبوع الماضي ناجم عن فوضى وعدم انضباط لدى الوحدات العسكرية الأميركية في الخليج".

وأشار سلامي إلى أن القوات الأميركية تعرضت بشكل خطير وغير مهني لسفينة تابعة للحرس الثوري في مياه الخليج قبل أسبوع، مشدداً على أن أمن منطقة الخليج جزء من استراتيجية إيران للدفاع عن مصالحها البحرية.

(ر ح)