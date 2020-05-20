طهران تخفض درجة توترها مع واشنطن وزيادة أعداد الضحايا في أفغانستان بعد اتفاقية السلام

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، إلى الأجواء الباردة بين طهران وواشنطن واتهامات الأخيرة للصين بمساعدة طهران على تهريب الأسلحة والذهب مع فنزويلا.

نيويورك تايمز: إيران تخفض درجة توتراتها مع الولايات المتحدة

تطرقت صحيفة الـ نيويورك تايمز الأمريكية إلى انخفاض درجة التوتر بين إيران وأمريكا وقالت "على الرغم من الخطاب الساخن من كلا الجانبين، فقد خففت إيران من نهجها تجاه الغرب على عدة جبهات، وقد ردت الولايات المتحدة بالمثل.

وبعد سنوات من التوترات المتزايدة التي كادت تؤدي إلى الحرب، خففت إيران نهجها تجاه الغرب، وانتقلت من سياسة الاستفزاز إلى سياسة التعاون المحدود، ويعكس هذا التغيير محاولة لتجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة التي يقول الإيرانيون إنها قد تفيد الرئيس ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتضح هذا التحول في العراق، حيث دعمت إيران رئيس الوزراء الموالي لأميركا وأمرت الميليشيات الموالية لها بوقف هجماتها الصاروخية على القوات الأمريكية.

في حين أن الأمريكيين لا يقولون علانية ان هناك أي تغيير في الموقف الإيراني، فقد ردوا بهدوء وبطرق متواضعة وغير مباشرة.

ومجتمعة، تمثل هذه الانفتاحات انفراجاً أولياً، حتى لو لم يستمر أو يؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة، فقد خفضت بالفعل درجة حرارة التوترات، مما قلل من خطر الصراع المفتوح.

وقالت الباحثة في معهد الشرق الاوسط رندة سليم "من غير المحتمل أن تحدث حرب، ولكن لا يزال هناك خطر مواجهة، لكنها أقل احتمالية لأن نية اللاعبين الأساسيين تغيرت، لا تريد كل من إيران والولايات المتحدة حرباً قبل ستة أشهر من الانتخابات الأمريكية".

واشنطن تايمز: الولايات المتحدة تتهم الصين بمساعدة إيران في نقل الأسلحة وتهريب الذهب خارج فنزويلا

صحيفة الواشنطن تايمز الامريكية تحدثت عن اتهامات وجهتها الولايات المتحدة إلى الصين وقالت "اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بمساعدة شركة طيران إيرانية على تهريب الذهب من فنزويلا وشحن صواريخ وأسلحة إلى إيران، قائلة إن شركة مقرها شانغهاي سهلت عمليات الشركة الشنيعة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "جمهورية الصين الشعبية تتعاون مع خطوط ماهان إير التي تنقل الأسلحة والإرهابيين حول العالم لصالح جمهورية إيران الإسلامية".

وقال بومبيو "إن هذا التعاون له عواقب، ولسوف تفرض وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على أي شركات أخرى في العالم تتعامل مع الشركة الصينية".

وقال وزير الخارجية إن شركة شنغهاي سانت لوجيستكس "تقدم خدمات وكلاء مبيعات عامة" لشركة طيران ماهان الإيرانية".

واشنطن بوست: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الأفغان بعد اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان

أما صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية فتطرقت إلى اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان وقالت "أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان ازداد منذ توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان مقارنة بالسنوات السابقة.

ويتناقض ارتفاع عدد القتلى المدنيين مع توقعات الولايات المتحدة بأن تؤدي اتفاقية السلام إلى الحد من العنف في الدولة التي تمزقها الحرب، حيث ارتفع عدد الضحايا المدنيين بسبب الهجمات التي شنتها الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في نيسان/أبريل بأكثر من الربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للتقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)".

(م ش)