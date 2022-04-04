طهران لواشنطن: أنتم تتحملون مسؤولية وقف المحادثات النووية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن وقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء اتفاق 2015 النووي.

وقال سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي "الولايات المتحدة مسؤولة عن وقف هذه المحادثات. الاتفاق بات في متناول اليد إلى حد كبير"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف: "على واشنطن أن تتخذ قراراً سياسياً بشأن إحياء الاتفاق"، مشيراً أن طهران "لن تنتظر إلى الأبد".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس إن عدداً قليلاً من القضايا العالقة لا يزال قائماً في المحادثات النووية، مضيفة أن مسؤولية اتخاذ هذه القرارات تقع على عاتق طهران.

ومن جانبها أكدت إيران إنه لا تزال هناك قضايا عالقة، بما في ذلك قيام واشنطن بإزالة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO).

والمدى الذي يمكن أن يتم فيه التراجع عن العقوبات هو مسألة أخرى لم يتم حلها بعد، حيث تضغط طهران من أجل ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي مقبل من الاتفاقية.

وفي سياق آخر، قال خطيب زاده إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع منافستها الإقليمية الرئيسية، السعودية، إذا أبدت الرياض استعدادها لحل القضايا الثنائية العالقة.

(م ش)