طهران عن التخصيب واستخدام أجهزة الطرد المركزي: لن يتوقفا

وفي تصريحٍ نقلته وسائل إعلام إيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن طهران ستستمر باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة مؤكدًا أن إيران لن تتخذ أي خطوة في إطار العودة إلى الاتفاق النووي ما لم تتأكد من رفع العقوبات الأميركية عنها.

وكانت إيران قد جددت الأسبوع الماضي، تمسكها برفع العقوبات الأميركية بشكلٍ كامل، مقابل التراجع عن انتهاكاتها لبنود الاتفاق النووي والعودة كاملة لالتزاماتها السابقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن إيران ضد أي خطة تدريجية الخطوات، داعيًا إلى رفع جميع العقوبات، وأضاف بحسب ما نقل عنه موقع "برس تي في" التابع للدولة: "إن الموقف النهائي لإيران ثابت لجهة التمسك برفع جميع العقوبات الأميركية".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية وسط إيران تعرضت لحادثٍ فجر اليوم الأحد.

وقال كمالوندي في تصريح خاص لوكالة أنباء "فارس" إن مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدًا على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث، كما أضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأتى هذا الحادث ليدل على أن إيران مستمرة بتنفيذ ما أعلنت عنه السبت، حين قالت إنها وضعت في الخدمة أجهزة طرد مركزي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر ويُمنع استخدامها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 2015، وهو ما قد يعقّد المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء هذا النص.

(د ع)