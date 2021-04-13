تهنئة من منسقية مؤتمر ستار بمناسبة يوم الأربعاء الأحمر

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا بياناً بهذا الخصوص قالت فيه:

"نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوة الإيزيديين في شمال وشرق سوريا وشنكال والعالم بمناسبة يوم الأربعاء الأحمر / جارشمبا سور, الذي يصادف الرابع العشر من نيسان في هذا العام, ويحتفل به الإيزيديون في العديد من أماكن تواجدهم التاريخي ودول الشتات والمهاجر، هذا اليوم المقدس الذي يضرب بجذوره في عمق تاريخ المنطقة, ويعبر عن عطاء الطبيعة والأرض للخير والنماء.

إن عيد رأس السنة الإيزيدية يمثل رمز الخير والمحبة والسلام، وهو مناسبة لاستذكار كل المعاني السامية في الأخوة والتأكيد على معاني العيش المشترك والاحترام .

كل عام وأهلنا الإيزيديون وعموم الشعوب بخير متمنين أن يكون العيد القادم في ظروف وواقع أفضل من المرحلة التي نمر بها مع أملنا الدائم بإرساء الاستقرار والسلام في منطقتنا وعموم العالم.

بهذه المناسبة نأمل أن تنتهي وتزول كل المآسي التي تعرض لها شعبنا الإيزيدي من فرمانات وهجمات من قبل الإرهاب والفكر الظلامي وأن تتحقق أهداف جميع الشعوب بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وخاصة شعبنا الإيزيدي في شنكال المقاومة، في الحرية والديمقراطية والمساواة.

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ANHA