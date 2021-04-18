ثمان وفيات و304 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

وبحسب الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال من قامشلو ورجل من الحسكة ورجل من كوباني وآخر من الشهباء وامرأة من ديرك وأخرى من منبج.

فيما أوضح مصطفى أنهم سجلوا 304إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٨٥ ذكور و119 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 30حالة

قامشلو80 حالة

ديرك 35حالة

الدرباسية 7 حالات

كوباني 26 حالة

الرقة 53 حالة

الطبقة 54 حالة

منبج 10 حالات

مخيم الهول 2 حالة

الشهباء 7 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 13883 حالة، منها 456 حالة وفاة، و1436 حالة شفاء.

(سـ)