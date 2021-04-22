ثمان وفيات و245 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من دير الزور ورجل من قامشلو ورجل وامرأتين من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 245إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 129 ذكور و116 إناث، وتتوزّع على الشكل التالي:

الحسكة 37 حالة

قامشلو39 حالة

ديرك 17حالة

الدرباسية 9 حالات

كركي لكي 1 حالة

جل آغا 3 حالات

كوباني 12 حالة

الرقة 25 حالة

دير الزور26 حالة

الطبقة60 حالة

منبج 4 حالات

الشهباء 1 حالة

مخيم روج 12 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 12 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 14681 حالة، منها 485 حالة وفاة، و1488 حالة شفاء.

(سـ)