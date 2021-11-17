تحليق طيران حربي مجهول الهوية في سماء كوباني

تحلق في هذه الأثناء طائرة حربية مجهولة الهوية في سماء مقاطعة كوباني.
خبر 2021-11-17T23:49:00 كوباني

أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع أصوات طائرة حربية تحلق في سماء مقاطعة كوباني، دون معرفة هويتها بعد.

(ل)

ANHA

 


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