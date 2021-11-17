تحليق طيران حربي مجهول الهوية في سماء كوباني تحلق في هذه الأثناء طائرة حربية مجهولة الهوية في سماء مقاطعة كوباني. خبر 17 تشرين الثاني 2021, الأربعاء - 23:49 2021-11-17T23:49:00 كوباني أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع أصوات طائرة حربية تحلق في سماء مقاطعة كوباني، دون معرفة هويتها بعد. (ل) ANHA إقرأ أيضاً وفاة الفنان السوري زهير رمضان توفي، اليوم، الفنان السوري زهير رمضان عن ٦١ عاما ب... مجلس عوائل الشهداء في جل آغا يختتم كونفرانسه الأول بانتخاب مجلس إداري عقد مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمق... وفد روسي رفيع المستوى يلتقي الأسد في دمشق زار، اليوم، وفد روسي رفيع المستوى برئاسة ألكسندر ل...