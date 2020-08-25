تحليق مكثف للمقاتلات الروسية بعد استهداف الدورية في إدلب

وكثفت الطائرات الروسية الحربية تحليقها في أجواء محافظة إدلب، تزامنًا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وذلك بعد استهداف الدورية الروسية -التركية بقذيفة من نوع “RBG” عند وصولها محيط أورم الجوز غرب إدلب، والذي أدى إلى إعطاب مدرعة روسية وإصابة جنديين من القوات الروسية.

هذا وتبنت مرتزقة “كتائب خطاب الشيشاني” الاستهداف الأخير للقوات الروسية، وسبق أن تبنت تلك المرتزقة الاستهدافات السابقة للدوريات الروسية -التركية على طريق M4، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.

(آ س)