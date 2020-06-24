تحليق للطيران الحربي التركي في أجواء عين عيسى تشهد أجواء ناحية عين عيسى وريفها في هذه الأثناء تحليقاً للطائرات الحربية التركية. خبر 24 حزيران 2020, الأربعاء - 16:37 2020-06-24T16:37:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار أن طائرات حربية عائدة لجيش الاحتلال التركي تحلق في أجواء ناحية عين عيسى وريفها. إقرأ أيضاً ׳على المجتمع الدّوليّ ردع تركيّا׳ أوضح حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ وحركة الشّبيبة في ... بيانات منفصلة تدعو المجتمع الدّوليّ إيقاف الانتهاكات التّركيّة وحماية شعوب سوريّة دعا حزب سوريّا المستقبل وشبيبة حلب ومؤتمر ستار خلا... الاحتلال التركي يقصف ريف تل تمر واحتراق محاصيل الأهالي ادى قصف الاحتلال التركي على ريف تل تمر إلى احتراق ... الموقع القديم