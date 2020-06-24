تحليق للطيران الحربي التركي في أجواء عين عيسى

تشهد أجواء ناحية عين عيسى وريفها في هذه الأثناء تحليقاً للطائرات الحربية التركية.
خبر 2020-06-24T16:37:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار أن طائرات حربية عائدة لجيش الاحتلال التركي تحلق في أجواء ناحية عين عيسى وريفها.

 


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