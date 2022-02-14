تحليل: لماذا لا يمكن النظر إلى قضيتي إيران وأوكرانيا بمعزل عن بعضهما البعض

تقول الكاتبة راغدة ضرغام في تحليل لها لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن الهدف من المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا هو إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 بين إيران من جهة والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من جهة أخرى. ومع ذلك، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الوضع في أوكرانيا، لأن الأطراف المشاركة في المفاوضات النووية هي نفسها تركز حاليًا على حل الأزمة في أوكرانيا.

أوكرانيا - التي كانت جزءًا من الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي - تسعى للانضمام إلى حلف الناتو، وهو تحالف أمني غربي بقيادة الولايات المتحدة تم إنشاؤه منذ أكثر من سبعة عقود كحصن ضد الكتلة الشيوعية التي كان يقودها السوفييت. تخشى موسكو نفوذ الناتو المتزايد بعد الحرب الباردة في أوروبا الشرقية وتهدف إلى إيقاف هذا المسار. وبالتالي، فإن الأولوية العاجلة للغرب هي التوصل إلى اتفاق مع روسيا سيحدد البنية الأمنية لأوروبا لسنوات قادمة.

بينما يعمل الدبلوماسيون (ليل نهار) لإيجاد تقارب على تلك الجبهة، هناك أيضًا شعور بأن محادثات فيينا بحاجة إلى التوصل إلى نتيجة - سواء كانت إيجابية أو سلبية - بحلول نهاية شباط. هناك تفاؤل حديث العهد بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمكن أن يغير علاقات إيران مع الغرب بشكل ايجابي. هناك تقارير عن عقد اجتماعات سرية أميركية إيرانية مباشرة.

بقيادة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، تلعب برلين دورًا مهمًا في محاولة حل قضيتي أوكرانيا وإيران. ينظر الروس إلى ألمانيا على أنها أداة فاعلة لأسباب عديدة، ليس أقلها عزم الأخيرة على ضمان استمرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. ينظر الإيرانيون إلى ألمانيا على أنها قوة صديقة نسبيًا تقود محاولة أوروبية للضغط على إدارة بايدن لتقديم المزيد من التنازلات لإيران مقابل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. في الأسبوع الماضي، ذهب شولتز إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. الآن - وسط مخاوف من أن القوات الروسية ستدخل قريباً إلى أوكرانيا - يتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي غضون ذلك، أجرى بايدن وبوتين محادثة هاتفية لمناقشة الأزمة الأوكرانية. كما تبدو الأمور، سيتم تنفيذ الدبلوماسية على قدم وساق على الأقل حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 20 شباط، أو ربما حتى انتهاء دورة الألعاب البارالمبية في آذار. فموسكو، بعد كل شيء، ليست لديها رغبة في الضرر بالصين، خاصة وأنها بحاجة إلى دعم صيني في مواجهة الغرب.

وصلت الجولة الثامنة من المفاوضات النووية إلى مراحلها الأخيرة، يبدو أن الإيرانيين والأوروبيين متفائلين حيال ذلك. هناك حديث عن أن إدارة بايدن يمكن أن توافق على رفع 90 في المائة من العقوبات الأميركية عن إيران، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على بيع نفطها وغازها. ولكن النقطة الشائكة هي إصرار الولايات المتحدة على السماح لها بالوصول إلى برنامج طهران النووي. يقول النظام الإيراني إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديها بالفعل إمكانية الوصول. وتشمل المقترحات الأخرى الإبقاء على العقوبات على البرنامج النووي لفترة محدودة، ولمدة ستة أشهر تقريبًا، يحدد خلالها المجتمع الدولي التحقق فيما إذا كانت طهران ستستورد المواد المحظورة تحت ستار شراء التكنولوجيا اللازمة لما يسمى ببرنامجها السلمي.

وتحرص روسيا على رفع العقوبات المفروضة على الصادرات والواردات الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على شراء الأسلحة. وتحظى إيران أيضًا بدعم الصين، حيث ينخرط الجانبان في تجارة نفط محدودة معاً. يتفق التجمع الصيني - الإيراني - الروسي إلى حد كبير على جوهر مطالب إيران.

الأوروبيون أيضًا حريصون على إبرام صفقة، مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة شركاتهم الخاصة على الاستفادة من اندماج إيران في الاقتصاد العالمي. يبدو أنهم غير منزعجين من "السلوك الخبيث" للنظام الإيراني في الشرق الأوسط، والذي يتضمن تصدير ما يسمى بثورته إلى العالم العربي. في الواقع، لا يزال الأوروبيون يعتقدون - بدون دليل - أن خطة العمل الشاملة المشتركة ستعمل على تعديل سلوك إيران الإقليمي، على الرغم من أن الصفقة لم تفعل أي شيء من هذا القبيل بعد توقيعها في عام 2015.

لا ينبغي الاستهانة بالدور الذي قد تلعبه إسرائيل في هذه المحادثات، رغم أنها ليست جزءًا من المفاوضات. يبدو أن إدارة بايدن تسعى للحصول على ضمانات أمنية لحليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط الذي تعتبره إيران خصمها. هل الضمانات الأمنية لإسرائيل، وهي قضية داخلية لأميركا، ستمهد الطريق لصفقة؟

روسيا تسعى للعب دور الوسيط، وهي مقتنعة بأن لها نفوذاً خاصاً بها على إسرائيل، حيث يتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية واسعة ولديهما أهداف استراتيجية خاصة بهما في سوريا يمكن التنسيق بينهما بشأنها. وبينما يُقال إن زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى موسكو في وقت سابق من الأسبوع أدت إلى نتيجة مخيبة للآمال فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، إلا أنني (الكاتبة) أعتقد أن محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كانت إيجابية في سياق القضية الإيرانية.

هناك بلا شك تداخل بين أزمتين والتي تعتبر من أكثر الأزمات إلحاحًا في العالم في الوقت الحالي، وإذا أصبحت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية معقدة، فقد لا يصمد المناخ الإيجابي اليوم فيما يتعلق بالقضية الإيرانية غدًا أيضًا. إذا تبخرت النوايا الحسنة بالفعل، ستشعر روسيا بالحاجة إلى استخدام إيران كهدف تصعيد حاد مع الغرب. في هذا السياق، تعتبر زيارة شولتز القادمة إلى موسكو حاسمة.

هل يمكن للمستشار الألماني أن يحقق نصرًا دبلوماسيًا في موسكو بعد أسبوع من انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة الروسية دون أي تقارب ذي مغزى؟ سيعتمد ذلك على مدى استعداد بايدن للتزحزح عن إيران، وكذلك على مدى استعداد بوتين للتنازل عن أوكرانيا.

(م ش)