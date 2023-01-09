تحليل: كيف ينظر بقية العالم إلى محاولة إعادة انتخاب أردوغان؟

اعتبرت الكاتبة اللبنانية راغدة ضرغام في تحليل لها لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية بأنه لم يعد نصر أو هزيمة رئيس تركيا الحالي مجرد مسألة داخلية في تركيا.

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة انتخابه في حزيران، يجدر بنا أن نسأل من في المجتمع الدولي يود أن يفوز (أردوغان) ومن لا يرغب. بعد كل شيء، لن يكون لهذه الانتخابات أهمية محلية فقط - سيكون لها آثار جيوسياسية أيضاً.

وقد يفترض المرء أن الرئيس التركي لا يتمتع بعلاقات ودية مع عدد من القادة في جميع أنحاء العالم.

ويشعر بعض القادة الأوروبيين بالقلق منه، لا سيما سياساته التي يرون أنها استفزازية وانتهازية في مجموعة من القضايا، من المواجهة مع اليونان إلى تشجيعه للهجرة إلى أوروبا. قد تشعر الإدارة الأميركية والكونغرس بالقلق من فترة ولاية أردوغان الجديدة أيضاً، بالنظر إلى مقدار الشوكة التي كان يمثلها في خاصرة الناتو، على الرغم من أن تركيا عضو في هذا التحالف الأمني.

ويشعر النظام الإيراني بالقلق من أردوغان، لا سيما من طموحاته الإقليمية التي تنافس طموحاته، حيث يتنافس البلدان على الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طهران لا تريد أن تتوسع أنقرة على حسابها عبر المنطقة.

كما يفتقر عدد من القادة العرب إلى الثقة في أردوغان، ويرجع ذلك جزئياً إلى صلاته التاريخية بجماعة الإخوان المسلمين. حسنت بعض الدول العربية علاقاتها مع أنقرة في الأشهر الأخيرة، إلا أن طموحات الأخيرة الإقليمية تقلقها تماماً كما تثير قلق إيران. في غضون ذلك، كانت إسرائيل في الطرف المتلقي لدوافع أردوغان، وتعتبره صديقاً دائماً لحماس ومخرباً لطموحاتها من سوريا إلى السودان.

ويشترك كل من العراق وسوريا في قلق واحد على الأقل مع تركيا، والذي يتعلق بسيادتهما وسلامتهما الإقليمية. ينبع الكثير من هذا من حقيقة أنه من بين السكان الكرد الذين يعيشون عبر الحدود الثلاثة، هناك أولئك الذين يسعون إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي لأنفسهم، مما دفع أنقرة إلى القيام بعمليات عسكرية عبر الحدود.

ولكن روسيا، تبدو أنها واحدة من الدول التي تريد أن يفوز أردوغان. لقد علق الرئيس فلاديمير بوتين علاقات روسيا مع تركيا على أردوغان شخصياً، بالنظر إلى مدى حاجته إليه بسبب حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية الناتجة عنها.

بالنسبة لموسكو، هناك أيضاً تداعيات سياسية واقتصادية. في الواقع، يرتبط مصير الاقتصاد الروسي ارتباطاً وثيقاً بمصير تركيا. واليوم، تعتمد بشكل كبير على التجارة المخالفة للعقوبات مع تركيا، بما في ذلك صادرات النفط، وعبور الناقلات، ونقل التكنولوجيا، وغيرها من الأنشطة المتأثرة بالعقوبات الأميركية والأوروبية. منذ اندلاع حرب أوكرانيا، تضاعفت التجارة بين روسيا وتركيا.

قرار أردوغان بعدم استعداء موسكو يحبط حلفاءها الغربيين الذين يسعون لعزل الأخيرة.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على تركيا، بما في ذلك منع المعاملات المصرفية، والتي قد تكون مدمرة لاقتصادها. يبدو أن أردوغان واثق من أن ذلك لن يحدث. ولكن حتى لو حدث ذلك، فقد يجد طريقة لاستخدامها لمصلحته في الانتخابات من خلال اتهام واشنطن بمحاولة الإضرار بالبلاد.

ويقال إن إدارة بايدن غير راضية عن الاجتماع الأخير الذي عقده وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا في موسكو، مما أدى إلى إطلاق حملة ضد تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا. ومع ذلك، فإن غضبها الحقيقي كان موجهاً لأردوغان.

قرر الرئيس التركي أن التقارب مع دمشق سيكون حاسماً في محاولته إعادة انتخابه، حيث يسعى إلى صفقة للخروج من الزاوية التي حشر نفسه فيها، عندما هدد بشن عمليات عسكرية في سوريا ضد القوات الكردية هناك، إلى إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود التركية. لقد أدرك أردوغان مدى التداعيات المحتملة لمثل هذا الهجوم على فرصه الانتخابية، وبالتالي سعى إلى الخروج من المنحدر.

يسعى أردوغان للحصول على ضمانات من موسكو بأن روسيا وسوريا لن تتسبب في مزيد من المشاكل لأنقرة، الأمر الذي من شأنه أن يعجل العمليات التركية داخل الأراضي السورية. كما سعى للحصول على ضمانات للحفاظ على الوضع الراهن للأشهر الستة المقبلة حتى الانتخابات. يمكن لأردوغان بعد ذلك تقديم هذه الضمانات على أنها انتصار لسياساته، مما قد يمنحه نفوذاً في الانتخابات.

دور أردوغان كوسيط بين القيادتين الروسية والأوكرانية مهم أيضاً لموسكو، وغالباً ما كانت عضوية تركيا في التحالف مصدراً للتوتر بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى، لا سيما لأن أردوغان حرك تدريجياً تركيا العلمانية سابقاً في اتجاه أكثر إسلامية. كما أنه لم يساعد في قيام أنقرة بقطع صفقات الأسلحة مع روسيا، مما يعرض أمن الناتو لمخاطر محتملة، فرضت واشنطن عقوبات عليها.

علاوة على ذلك، لم تكن تركيا جزءاً من الإجماع واسع الانتشار داخل الناتو بشأن حرب أوكرانيا. في حين أن هذا تسبب في قلق الغرب، فقد لعب أردوغان دوراً مهماً، حيث توسط في صفقة حبوب بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة لقيت ترحيباً عالمياً لأنها عززت الأمن الغذائي العالمي. كما انخرط أردوغان في محاولات للوساطة بين قادة البلدين.

الرئيس التركي هو اليوم لاعب في المشهد الإقليمي، وخاصة في سوريا، فضلاً عن المشهد الجيوسياسي العالمي. مما يعني أن التغيير في القيادة في أنقرة من شأنه أن يرقى بشكل شبه مؤكد إلى تغيير في الجغرافيا السياسية العالمية.

والسؤال هو: بأي طريقة سيصوت الشعب التركي؟

(م ش)