تحليل: المواجهة بين روسيا والناتو في ذروتها .. يكافحان لإيجاد حل يحفظ ماء الوجه

تصاعدت المواجهة المستمرة منذ أسابيع بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، يوم الثلاثاء عندما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "برد عسكري تقني" إذا لم يتوقف الأخير عن متابعة ما تعتبره حكومته سياسات عدوانية، بحسب تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الاماراتية.

وقال بوتين في خطابه أمام مسؤولي الجيش ووزارة الدفاع: "إذا استمر الخط العدواني الواضح لزملائنا الغربيين، فسوف نتخذ إجراءات عسكرية تقنية انتقامية مناسبة".

وجاء بيان الرئيس الروسي في وقت تنشر فيه موسكو آلاف الجنود على طول حدودها مع أوكرانيا - وهي دولة تعتبرها في نطاق نفوذها لكن جيشها يتدرب منذ فترة طويلة إلى جانب قوات الناتو. لا تزال روسيا تعارض رغبة أوكرانيا في أن تصبح عضوًا كاملاً في الناتو، وهو تحالف أمني تقوده الولايات المتحدة تم إنشاؤه في عام 1949 كحصن ضد الاتحاد السوفيتي السابق، والذي كانت أوكرانيا جزءًا منه. كما تعارض موسكو أي نشر لأنظمة أسلحة الناتو في أوروبا الشرقية وسط حديث في واشنطن عن إرسال قوات لدعم حلفاء الناتو في المنطقة إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

إن تصعيد التوترات وسط مخاوف الناتو من غزو روسي سيكون مقلقًا ليس فقط لأصحاب المصلحة في المنطقة ولكن ربما حتى بالنسبة لجميع دول العالم، نظرًا للتأثير الذي يمكن أن يحدثه اندلاع الحرب على الاستقرار العالمي.

وسعى بوتين إلى خفض "درجة الحرارة" في الأيام الفاصلة من خلال ترك مجال للمفاوضات مع الناتو الشهر المقبل - كما فعل وزير الخارجية سيرغي لافروف - حيث طالب كلا الشخصين "بضمانات أمنية" معينة من الغرب.

ووصفت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لمكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد، بعض مطالب موسكو بأنها "غير مقبولة" لكنها ألمحت إلى أن الحوار حول مستقبل أوكرانيا وأمنها في أوروبا سيبدأ الشهر المقبل.

في غضون ذلك، شدد لافروف على أن أي عملية تفاوض يجب ألا تكون دائمة، خاصة وأن التهديدات - كما تراها روسيا - آخذة في الظهور بشكل مستمر، مع اقتراب البنية التحتية للناتو من حدود روسيا.

الاتفاق على إجراء محادثات في كانون الثاني قد يهدئ الأمور قليلاً لكنه لن ينزع فتيل الأزمة. في الواقع، لا تستبعد المحادثات إمكانية نشوب حرب وقد لا تغير مسار الخطط المعنية التي وضعها كل من الناتو وروسيا. كلا الطرفين يدعي أنهما يريدان تجنب المواجهة العسكرية، لكن لا توجد ضمانات لدرء شبح الحرب.

ماذا سيحدث إذا فشلت المحادثات؟ الخطة الروسية، كما أوضحها بوتين في خطابه في وزارة الدفاع، هي في الأساس خطة عسكرية وتتضمن ضربات وقائية قد تؤدي إلى الحرب. من ناحية أخرى، تخطط الولايات المتحدة وأوروبا للضغط على روسيا اقتصاديًا. إنهم يركزون على نظام عقوبات محتمل يستهدف بشكل خاص قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد.

والعقوبات الغربية ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الروسي، وكذلك المحاولات المحتملة لتطويق البلاد ومنع سفنها من القيام برحلات إلى مواقع استراتيجية، بما في ذلك قواعدها في سوريا.

قد يكون التأثير الآخر لبكين، التي قد تستفيد بالفعل من تصعيد التوترات. ومن المقرر أن يزور بوتين الصين في شباط لمناقشة المزيد من التعاون العسكري والأمني ​​في وقت تشهد فيه العلاقة بين بكين وواشنطن الكثير من التوتر في سياق المنافسة بين القوى العظمى.

تلقي موسكو اللوم على الغرب في الأزمة الحالية، بالنظر إلى أنها تعتقد أن الولايات المتحدة تتعدى على مجال نفوذ روسيا. إنها تريد من الناتو أن يقدم ضمانات ملزمة قانونًا - وليس مجرد ضمانات لفظية - بأنه لن ينشر قوات أو أسلحة في أوكرانيا أو يقبل أوكرانيا في حظيرتها. لكنها تعلم أن واشنطن لن تلبي هذه المطالب وبالتالي فهي تقوم برفع درجة الحرارة.

لفت بوتين الانتباه في خطابه إلى القوة العسكرية لروسيا. لكنه قال شيئًا أكثر دلالة - أن واشنطن "يجب أن تفهم أنه ليس لدينا مكان آخر نتراجع إليه".

هذه بلا شك لعبة عالية المخاطر، لكن هل تخاطر روسيا بالعزلة من قبل الغرب أو احتمال العودة إلى نوع الأعمال العدائية التي شهدتها الحرب الباردة التي شهدها الاتحاد السوفيتي؟ أم أن هذه مجرد حيلة من جانب موسكو لإبقاء الغرب في حيرة من أمره؟ هل هناك مخرج لكلا الجانبين مع الاستمرار في حفظ ماء الوجه؟ تبدو المواجهة في ذروتها الآن - على الرغم من الاتفاق على إجراء محادثات العام المقبل - مع الجيش الروسي في مواجهة العقوبات الغربية. يجب على الجميع ربط الأحزمة.

(م ش)