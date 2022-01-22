تحليل للهآرتس: واشنطن وطهران لهما مصلحة مشتركة في إنهاء حرب اليمن

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب ألقاه شباط الماضي، بعد وقت قصير من توليه منصبه: "هذه الحرب يجب أن تنتهي. ولتأكيد التزامنا، فإننا سننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

مر عام ولم تقترب الحرب من نهايتها فحسب، لكن الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران أعادوا فتح جبهة ضد دول الخليج، بحسب تحليل لصحيفة الهآرتس الإسرائيلية.

واستهدفت صواريخ وطائرات مسيّرة يوم الإثنين ثلاث ناقلات نفط قرب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكذلك مطاراً في المدينة وقتل ثلاثة أشخاص.

ووقع هذا الهجوم غير المتوقع بعد أسبوعين من استيلاء الحوثيين على سفينة روابي التي ترفع العلم الإماراتي قرب ميناء الحديدة اليمني؛ بحجة أنها كانت تحمل أسلحة، فيما قالت الإمارات أن السفينة كانت تحمل معدات لمستشفى في مدينة جيزان السعودية.

وتحدث هذه التطورات الخطيرة رغم عقد الإمارات وإيران محادثات أسفرت عن اتفاقية تجارية مهمة. بموجب الاتفاق، ستمر البضائع من الإمارات، عبر إيران، إلى تركيا وأوروبا.

وقبل ذلك بعامين، وقّعت البلدان اتفاقية تعاون تهدف إلى ضمان حرية البحار في الخليج العربي بعد سحب الإمارات العربية المتحدة لقواتها من اليمن. بعد توقيع الاتفاق، توقفت هجمات الحوثيين على الإمارات.

وأعلنت أبو ظبي هذا الأسبوع، أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها ضد من نفذ هجوم الإثنين. لكنها كانت حريصة على عدم إلقاء اللوم على إيران.

فهل من الممكن أن يكون الحوثيون هم من شنوا الهجوم دون علم إيران أو موافقتها؟ فيما يشير كل عمل عسكري يقوم به الحوثيون، وخاصة ضد دول الجوار، بأنه يتم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وخاصة فيلق القدس، الذي يقوم بتدريب وتمويل قوات الحوثيين في اليمن. لكن خلال الشهر الماضي، بدا أن خلافاً عميقاً اندلع بين إيران والحوثيين حول التقدم العسكري للأخير.

في كانون الأول، توفي السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو، وقالت تقارير رسمية إن السفير توفي متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا وأشارت إلى تأخر إعادته إلى إيران لتلقي العلاج.

لكن بعض الناس يشككون في ذلك، ويقول محللون يمنيون إن السفير توفي "لأسباب غير طبيعية". وأضافوا أنه ليس من غير المعقول أن يكون الحوثيون مسؤولين عن موته، لأن إيرلو كان يتصرف كحاكم عسكري في الأراضي التي استولى عليها الحوثيون، وهذا ما سمّم علاقته بقادة الحوثيين.

وقال مصدر حوثي لوسائل الإعلام اليمنية "إيرلو كان يعامل قيادة الحوثيين بشكل سيئ. واستهزأ بقدراتهم، واتهمهم بالضعف والفشل العسكري، بل وأصدر الأوامر لقادة الحوثيين في الميدان، بشكل مباشر أو من خلال ضباط حزب الله اللبناني الذين أرسلتهم إيران لتدريب الحوثيين، وليس من خلال القيادة السياسية للحركة".

الحوثيون يكسبون والسعوديون يردون

كما اشتكى الحوثيون من أن إيران لم تساعدهم في معاناتهم للاستيلاء على مديريتي مأرب وشبوة جنوب اليمن، حيث توجد معظم احتياطيات النفط في البلاد.

تستمر معركة مأرب وشبوة منذ عامين، وقد تؤدي السيطرة عليهما من قبل الحوثيين إلى إنهاء مصير الحكومة اليمنية المعترف بها ومستقبل البلاد.

لكنهم واجهوا هناك مقاومة شرسة من المدافعين اليمنيين الذين ساعدهم الغطاء الجوي السعودي. إذ نفذت الطائرات السعودية أكثر من 60 غارة خلال يومين، ما أسفر عن مقتل نحو 200 من مقاتلي الحوثي.

وألقى الضباط والمقاتلون باللوم على القيادة العليا للحوثيين، لكنهم وجهوا أصابع الاتهام أيضاً إلى إيران التي اتهموها بالفشل في تقديم المساعدة الكافية. اتهم بعض الحوثيين أنه بينما كانت إيران تعمل على تنمية علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات والسعودية، بينما لا يزال البلدان يهاجمان الحوثيين بقوة.

يقول الحوثيون، إنه على الرغم من سحب الإمارات لقواتها عام 2020، فإنها تواصل تمويل ومساعدة القوات اليمنية المعارضة للحوثيين. المجموعة الرئيسة التي تساعدها لديها حوالي 50000 مقاتل. قامت الإمارات ببنائها في "ميليشيا" مكونة من 17 لواءً تعمل خارج الجيش اليمني وليست تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها.

في البداية، قصدت الإمارات أن تكون "الميليشيا" بمثابة قاعدة نفوذ سياسي وعسكري يمكنها من خلالها التنافس مع السعودية للسيطرة على اليمن. كانت الجماعة مسؤولة إلى حد كبير عن الاستيلاء على عدن، التي أصبحت عاصمة بديلة بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء عام 2014. لاحقاً، قاتلت "الميليشيا" أيضاً خصوماً سياسيين تابعين للحكومة اليمنية.

وفي معركة شبوة ومأرب، أمرت الإمارات "الميليشيا" بقتال الحوثيين، وتشير التقارير الواردة من ساحة المعركة إلى أنها كانت فعالة للغاية في صد هجوم الحوثيين. بالطبع، أصبحت أبو ظبي مرة أخرى هدفاً لهجمات الحوثيين. القلق الرئيس الآن هو أن الحوثيين قد يشنون حرباً خاصة لا تخدم مصالح إيران.

مرت إيران بالفعل بتطور مماثل في العراق، حيث انقسمت "الميليشيات" الشيعية التي تمولها.

المصلحة المشتركة لواشنطن وطهران

من خلال مهاجمة دول الخليج، أوضح الحوثيون أن إيران ليست بالضرورة قادرة على التوسط بين الحوثيين والسعودية والإمارات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجني لها رأس المال السياسي في كل من المنطقة والغرب. بدلاً من ذلك، سيعتمد نجاح إيران بشكل أساسي على تلبية مطالب الحوثيين.

على الرغم من أن الحوثيين تفاوضوا مع الرياض في الماضي، إلا أنهم رفضوا حتى الآن أي اقتراح لحل دبلوماسي طالما استمر "التحالف العربي" في مهاجمتهم بمساعدة أميركية. ويطالب الحوثيون بخروج جميع القوات العسكرية الأجنبية من اليمن، وتعويض الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب التي استمرت سبع سنوات، والتقسيم العادل لموارد اليمن، لكن حتى الآن فشلت جميع المحاولات لبدء المفاوضات.

بدأت إدارة بايدن جولتها اليمنية بقرار يهدف إلى تهدئة الحوثيين - شطبهم من قائمة التنظيمات الإرهابية لديها. كما قامت بتجميد مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.

الآن، ومع ذلك، يواجه بايدن معضلة، إن هجوم الحوثيين على أهداف في الإمارات وتصميمهم على الرد قد لا يؤدي فقط إلى تأجيج الصراع، بل قد يؤثر على المحادثات النووية الإيرانية.

وتأمل واشنطن أن يشجع الحوار الذي فتحته إيران مع السعودية والإمارات طهران على تليين مواقفها التفاوضية في محاولة لتحسين علاقاتها مع دول الخليج. وضعت إيران تحسين هذه العلاقات على رأس جدول أعمالها في السياسة الخارجية.

ومن الواضح أن الحرب في اليمن لا علاقة لها بالمحادثات النووية. ومع ذلك، تعتقد الولايات المتحدة وشركاؤها في الخليج أن طهران سترغب في إنهاء هذه الحرب لتمهيد الطريق لعلاقات اقتصادية ودبلوماسية أوثق مع جيرانها. ومن المفارقات، إذن، أن طهران وواشنطن الآن لديهما مصلحة مشتركة في إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب.

لكن إذا اندلع القتال مع الحوثيين مرة أخرى بعد هجمات هذا الأسبوع، فإن أي احتمال للمصالحة سينهار. سيتعين على واشنطن إعطاء الرياض وأبو ظبي الضوء الأخضر لشن حرب شاملة في اليمن، على الرغم من أنهما فشلا حتى الآن في تحقيق النصر على الرغم من تفوقهما العسكري.

ولتهدئة الإمارات والسعودية، قال مسؤولون في الإدارة إن بايدن يدرس إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، وبالتالي إعادة قرار دونالد ترامب. لكن أي خطوة من هذا القبيل ستزيد من صعوبة إجراء محادثات مع الحوثيين أو دعم مطالبهم بتقسيم عادل للسلطة والموارد.

السيناريو الأكثر إثارة للقلق: الحوثيون يسيطرون على المناطق المنتجة للنفط في اليمن ويحرمون الحكومة اليمنية من معظم عائداتها. وهذا من شأنه أن يجعل الحوثيين هم الحكام الفعليين للبلاد، مما يجبر واشنطن ودول المنطقة على وضع سياسة جديدة تجاههم - إما الحرب أو الاعتراف بحكمهم - ومنح إيران انتصاراً آخر.

(م ش)