تحليل للهآرتس: العراق لا يزال بعيداً عن الاستقرار

لم يحصل أي رئيس وزراء عراقي كما حصل الكاظمي من التمنيات الطيبة والرسائل الداعمة والمكالمات الهاتفية، بعد أن كاد أن يُقتل في محاولة اغتيال صباح السبت، بحسب تحليل لصحيفة الهآرتس الإسرائيلية.

ولحقت أضرار بالغة بمنزل مصطفى الكاظمي وأصيب عدد من حراسه. ومع ذلك، عبر عن الهدوء وحث الجمهور على تجنب المواجهات ووعد بالتحقيق والعثور على المذنبين وتقديمهم للمحاكمة.

وقال: "نعرف من يقف وراء محاولة الاغتيال هذه"، وأمر الجيش بإغلاق المنطقة التي أطلقت منها الطائرات المسيرة.

إصبع الاتهام موجه حالياً إلى المجموعات الشيعية التي تعمل برعاية إيران والظروف السياسية تعزز هذا الشك. وتعرضت تلك المجموعات وقادتها السياسيون لضربة شديدة في الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول، وبعد نشر النتائج، قام نشطاءهم بمظاهرات عاصفة وعنيفة للمطالبة بإعادة فرز جميع الأصوات، بدعوى الاشتباه في حدوث تزوير.

كما أن توجه إسماعيل قآني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إلى بغداد للقاء قادة تلك المجموعات ليل الاثنين ليس من قبيل الصدفة. الاشتباكات العنيفة لا تخدم حاليًا مصالح طهران التي تحاول بناء تحالف سياسي موال لإيران يمكن أن يشكل حكومة.

يبدو أن هذا يقوض منطق محاولة الاغتيال، إلا إذا كان الهدف هو بدء حرب أهلية أو على الأقل اشتباكات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، مما قد يحفز تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة. لكن حتى لو كان هذا هو الدافع، فلا تلك المجموعات ولا إيران لديها أي ضمانات بأنها ستحقق نتيجة سياسية تخدم أهدافها.

عندما تم تعيين الكاظمي رئيسًا للوزراء في أيار 2020، نال مباركة كل من طهران وواشنطن. كانت مهمته الأساسية تحضير البلاد للانتخابات بعد استقالة سلفه عادل عبد المهدي إثر سلسلة من المظاهرات العنيفة التي اندلعت أواخر عام 2019، أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وعلى الرغم من إقامة علاقات وثيقة مع الإدارة الأميركية، كان على الكاظمي أن يسير على حبل مشدود بين المصالح العراقية والأميركية والإيرانية. من ناحية، كان عليه أن ينفذ تشريعًا برلمانيًا يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأميركي في العراق. من ناحية أخرى، كان عليه أن يحارب القوة المخيفة للمجموعات الموالية لإيران، لكن دون قطع العلاقات مع إيران، الشريك التجاري الأهم للعراق.

أنهى المفاوضات مع واشنطن بنجاح، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن كلاً من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي، جو بايدن، أرادا إعادة القوات إلى الوطن. لكن بعد الانسحاب النهائي للقوات الأميركية، والمتوقع أن يتم بنهاية العام الجاري، ستترك الحكومة العراقية بجيش مكون من عدة أجزاء متباينة، وقد لا يكون مدربًا بشكل كافٍ لمواجهة التهديدات الداخلية. بما في ذلك تجديد الهجمات الإرهابية من قبل داعش.

واتخذ الكاظمي موقفاً متشدداً ضد المجموعات المسلحة التي اندمجت في الجيش العراقي والتي تستفيد من ميزانية مخصصة والتي تبلغ نحو ملياري دولار. حتى أنه قام باعتقال رجال تلك المجموعات الذين خالفوا القانون. كما قام بفصل كبار ضباط الجيش المشتبه في كونهم قريبين جدًا من تلك المجموعات وعزل مستشار الأمن القومي، فالح الفياض، الذي قضى 10 سنوات في الوظيفة بينما كان يقود في الوقت نفسه بعض المجموعات الشيعية.

لكن الكاظمي لم ينجح حقًا في تلبية المطالب الأساسية للعراقيين - خلق المزيد من الوظائف، وضمان إمدادات المياه المنتظمة والقضاء على الفساد الحكومي الذي وضع العراق على رأس قائمة أكثر دول العالم فسادًا. والآن بعد أن شغل منصب رئيس وزراء تصريف الأعمال، أصبح لديه سلطة أقل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحكومية.

وبالتالي، حتى التحقيق في محاولة اغتياله سيخضع لشبكة معقدة من المصالح والضغوط التي يمكن أن تحبط ذلك.

المعركة السياسية الجارية الآن، والتي من المرجح أن تستمر لأسابيع أو حتى أشهر، تتمحور حول بناء تحالف يمكنه إدارة البلاد وتعيين رئيس للوزراء والاتفاق على رئيس. وفقًا للدستور، يجب أن يكون الأخير كرديًا.

تدخل في هذه المعركة تضارب المصالح الإقليمية والدولية. بعد أن تسحب أميركا قواتها، قد تفقد أيضًا مراكز نفوذها السياسي إذا تم تشكيل حكومة موالية لإيران أو إذا كان رئيس الوزراء الجديد هو الشخص الذي يخضع للإملاءات الإيرانية. وتأمل واشنطن في أن يمنع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تشكيل حكومة كهذه، لأن الصدر يعترض على تورط الولايات المتحدة في بلاده بما لا يقل عن تورط إيران.

طهران من جهتها تدرك مشاعر العراقيين المعادية لإيران وعدائهم لتورطها في بلادهم. لكن بالنسبة لإيران، فإن العراق هو أهم بلد في المنطقة، حتى أكثر من لبنان.

فقد تمكنت من ترسيخ نفسها هناك اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وبالتالي اكتسبت مكانة قوة إقليمية. وبالتالي، يجب أن تتأكد من أن أي حكومة يتم تشكيلها بأن لا تميل بدلاً من ذلك نحو المملكة العربية السعودية، والتي يمكن أن تتولى زمام نفوذها الاقتصادي في العراق.

هذه المصالح المتضاربة، إلى جانب صراعات السلطة المحلية والأزمة الاقتصادية، هي الأسس الدائمة لعدم الاستقرار في العراق. ولن تختفي بمجرد تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس للوزراء.

(م ش)