ثلاثون سجاناً يعتدون بالضرب على ناشطة سياسية كردية في السجون التركية

ونقلت وكالة ANF أن عائلة الناشطة السياسية مزكين كايت بيك المعتقلة في سجن باتنوس، أشارت إلى أن ابنتهم تعرضت للضرب المبرح من قبل ثلاثين سجاناً.

وعليه قدمت العائلة طلباً إلى جمعية حقوق الإنسان، طالبة منها المساعدة.

وتعرضت مزكين لسوء المعاملة والتعذيب المستمر، وأثناء نقلها إلى المحكمة، تعرضت للعنف اللفظي الذي سرعان ما تطور إلى الاعتداء الجسدي من مجموعة السجانين الذين كانوا يرافقونها إلى المحكمة.

وفقدت مزكين على إثرها الوعي وأحيلت فيما بعد إلى المشفى لإجراء الإسعافات اللازمة، لكن القضاء التركي أمر بنقلها إلى السجن دون أن تتعافى تماماً.

وفي حديث هاتفي مع عائلتها، أكدت مزكين كايت بيك أن المدعي العام منعها من رؤية عائلتها بسبب حالتها الصحية المتدهورة، نتيجة الضرب الذي تعرضت له، والذي أدى إلى إصابتها بكسور وجروح ونزيف وطفح جلدي في أماكن مختلفة في الجسم".

هذا وتأتي الحادثة في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة الإدارية العليا في تركيا طلب تعليق الانسحاب من "اتفاقية اسطنبول" لوقف العنف ضد المرأة، المزمع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز القادم.