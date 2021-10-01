ثلاثة وفيات و٢٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنَّ الوفيات هي لرجل من قامشلو ورجل من ديرك وامرأة من كوباني.

وأكد أنهم سجلوا ٢٦٩ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٤٩ ذكور و ١٢٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٦٠ حالة في الحسكة

٣٠ حالة في قامشلو

٣٤ حالة في ديرك

٤ حالات في رميلان

٨ حالات في كركي لكي/ معبدة

حالة واحدة في جل آغا/ الجوادية

٨ حالات في عامودا

١٤ حالة في الدرباسية

٢٨ حالة في كوباني

٤٢ حالة في الرقة

٢٣ حالة في الطبقة

١٥ حالة في دير الزور

حالتان في مخيم روج

وأضاف أنهم سجلوا ست عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٨١١٤ حالة منها ٩٣٥ حالة وفاة و ٢١٧٢ حالة شفاء.

(سـ)