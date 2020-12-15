ثلاثة قتلى بهجومين في أفغانستان بينهم نائب حاكم كابل

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، إن نائب حاكم ولاية كابل، تعرض لهجومين في حي ماكرورايان بالعاصمة كابل، أحدهم بتفجير قنبلة والثاني بإطلاق نار، أسفر عن مقتل النائب واثنين آخرين على الأقل.

وأضاف عريان: "أن الهدف الواضح للهجوم هو محبوب الله محبي نائب حاكم كابل، حيث تم تثبيت قنبلة بعربة مصفحة للنائب، الذي قُتل إلى جانب سكرتيره، بينما أصيب اثنان من حراسه الشخصيين".

فيما ذكر المتحدث باسم قائد شرطة كابل، فردوس فارامارز أنه في هجوم آخر في كابل، أطلق مسلحون النار وقتلوا شرطيًّا وأصابوا آخر، وأضاف إن التحقيق جار.

وفي وقت سابق أعلن داعش مسؤوليته عن هجمات متعددة في العاصمة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجمات مروعة على مؤسسات تعليمية أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 50 شخصًا، معظمهم من الطلاب، فيما لم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية عن هجومي كابل.

(د أ)